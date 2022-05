Az egyik legnagyobb magyar hantás lányának floridai rendezvényén Áder János lánya is kiállít

Május 12-14. között tartanak egy Hungarian Summit nevű konferenciát Floridában.

A kulturális programok között feltűnik a köztársasági elnök lányának kiállítása is.

Végigvettük Áder Orsolya művészetének főbb állomásait.

És bemutatjuk a Hungarian Summit ötletgazdáját is, a 90-es évek nagy magyar hantásának a lányát.

Már négy napja nem lesz köztársasági elnök az édesapja, amikor május 14-én megnyílik majd Áder Orsolya egynapos kiállítása az Egyesült Államokban, Daytonában. A fiatal művész képeit a Hungarian Summit programjában állítják ki. A tárlatot az Élet és Irodalomban rendszeresen publikáló Lázár György vette észre. Kevesen tudják Áder János lányáról, hogy egy igazi polihisztor.



Áder Orsolya az f21.hu cikke szerint „már 16 éves kora óta külföldön él, először Brüsszelben, majd Londonban, ahol a Richmond, The American International University in London neves intézményében tanult divatmarketinget, menedzsmentet, dizájnt és művészeteket.” Londoni iskolájáról már volt szó a 444-en is, hiszen kiderült, hogy az pontosan ugyanolyan rendszerben ad amerikai diplomát a hallgatóinak, mint amilyenben a CEU is adott, amíg épp emiatt el nem üldözte édesapja korábbi pártja. A fizetős magánegyetem hallgatója volt akkor is, amikor az intézmény kifejezte a szolidaritását a CEU-val.

2018-ban mutatták be Áderor nevű pólómárkáját. Saját készítésű grafikáit - a köztársasági elnök ötlete nyomán - pólókra nyomtatta, és minderről a közmédia is beszámolt.

Az elmúlt éveket pedig a kommunista Kínában, Sanghajban töltötte, derül ki egy artsper.com nevű online művészeti piactéren közzétett írásából. Az instagramjáról pedig azt is tudni, hogy ott DJ-ként is fellépett.



A fenti piactér-oldalon azt írja saját művészetéről, hogy „az alkotás izgalmát először tizenkét évesen tapasztaltam meg, amikor sikerült több ékszeremet eladnom a budapesti Iparművészeti Múzeumban”. Azt is írja, hogy azóta művei több magyar és külföldi művészeti gyűjteményben is helyet kaptak. Ennek nem találtuk nyomát, ám az igaz, hogy az utóbbi időben több országban is kiállíthatott.

Áder Orsolyát az Abigail Galéria karolta fel valamikor 2020-ban. Ekkor nyílt meg a belvárosi helyszínen az első önálló kiállítása. Ezt a helyet az erdélyi származású Hajdu Kata alapította több mint húsz éve. Az eseményeiken többször feltűnik a galériatulajdonos férje, Faller Jenő is. Faller a szocialista kormányok alatt lett karrierdiplomata, egyszer még az is felmerült, hogy ő lesz a külügyminiszter Göncz Kinga helyett. A férj kormányváltás utáni munkásságáról nem sokat tudni. Felesége mellett többször is feltűnt, például Böjte Csaba alapítványának adományozójaként. Legutóbb tavaly nyáron lehetett olvasni a nevét, amikor a Pandora-iratokban az ő karibi cégéről is írtak.

Amióta az Abigail Galéria és Aukciós Ház felkarolta Áder János lányát, volt kiállítása Madridban, Kolozsváron (az ottani Magyar Konzulátus szervezésében) és most ők viszik el a képeket Daytonába is, arra a furcsa találkozóra, amely a Hungarian Summit nevet viseli.



Summit rólunk, nélkülünk

Áder Orsolya kiállítása amolyan mellékes kulturális program lesz csak a Hungarian Summiton. Még csak jegyet sem kell venni rá, míg a háromnapos program főelőadásaira 400-750 dolláros (150-270 ezer forint) belépőjegyek vannak. Ezért a pénzért a daytonai vendégek meghallgathatják például Jakab István, az Országgyűlés alelnökének megnyitóbeszédét, Orbán Balázs államtitkárt a magyar egyetemek külföldi sikereiről, David Cornsteint, a Trump-éra budapesti nagykövetét vagy épp Vujity Tvrtko és barátai előadását. A teljes programot itt lehet böngészni.

A Hungarian Summitot Daytona Beach tiszteletbeli konzulja, Pazaurek Piroska szervezte, aki – Áder Orsolyához hasonlóan – egy híres, bajszos magyar ember lánya.

Bár a konzulasszony édesapját kevesebben ismerhetik, mint a leköszönő köztársasági elnököt, akik hallottak róla, biztosan megjegyezték a 90-es évek egyik legnagyobb hantását. Pazaurek Dezső egy Dunaszekcső nevű baranyai faluban volt vendéglátó, amikor kitört a délszláv háború. Ekkor azzal került a hírekbe, hogy megalapította a fiktív Rizikó Tours nevű utazási irodát azzal, hogy az ügyfeleknek turistautakat szervez a háború sújtotta Jugoszláviába. Mindebből semmi nem volt igaz, az egészet csak fogadásból találta ki azért, hogy írjanak róla az újságok.

Nem sokkal később étterme udvarán létrehozta a tamagocsitemetőt, megszervezte a dunaszekcsői csókversenyt és Nagymaros helyett felajánlotta a faluját a vízlépcső megépítésére. A leginkább a médiafigyelemért kitalált furcsa ötleteiről Vujity Tvrtko húzott le rengeteg bőrt többször is beszámolt. Ő mindig egy bohókás, de szerethető őrültnek ábrázolta és kétségtelen, hogy voltak igazán jó ötletei is, mint például a kötélhúzó verseny a Duna fölött.

Pazaurek Dezső 2008-ban halt meg. Lánya, Piroska azóta többször is épített különböző programokat édesapja emlékére. Legutóbb 2018-ban szervezte meg a „Pazaurek Dezső ötlet kiállítást”. Vujity Tvrtko természetesen erről is beszámolt az ATV-n, ahol úgy mutatta be a későbbi tiszteletbeli konzult, hogy „egy igazi bolondnak a lánya a vendégünk”.

Piroska ekkor már évek óta az Egyesült Államokban élt, ahova férje munkája miatt költöztek. Édesapjához hasonlóan nem szűkölködött az ötletekben. Alapított egy BTL marketinggel foglalkozó céget, saját bevallása szerint belépett több amerikai magyarokkal foglalkozó egyesületbe és létre is hozott egyet amolyan ernyőszervezetként Hungarian Hub néven. Van weboldala a cégének, a civil szervezetének, de még saját magának is.

2019 októberében aztán Szabó László washingtoni nagykövet kinevezte Daytona tiszteletbeli magyar konzuljának. Erről pár hónap múlva abban a lapban beszélt, amit akkor már maga Szabó irányított, aki amerikai megbízatása után a Mediaworks vezérigazgatója lett. A kinevezéssel egyidőben jelentették be a Hungarian Summit megrendezését is. A találkozó célja az lenne, hogy erősítsék az amerikai-magyar üzleti, kulturális, oktatási és közösségi kapcsolatokat. A covid azonban meghiúsította az eredeti terveket és végül csak most, 2022 május 12-14. között tartják meg.

A honlap szerint magántőkéből, szponzorok és donorok támogatásából illetve pályázatok útján finanszírozzák és kizárólag önkéntesek dolgoznak majd a szervezők mellett. Az oldal aljára tekerve azonban látszik, hogy a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg, valamint más állami szervezetek és a Századvég is támogatóként szerepelnek.

Szerettük volna megtudni, hogy pontosan mivel járult hozzá a Miniszterelnökség és a többi intézmény a daytonai találkozóhoz, ezért felvettük a kapcsolatot Pazaurek Piroskával. Azt mondta, a találkozó költségvetését 70-80 százalékban magántőke biztosítja. A Miniszterelnökség pedig ezesetben az annak keretében működő Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságot jelenti. Ezt Potápi Árpád vezeti és Pazaurek beszámolója szerint bár adnak egyedi támogatást a Hungarian Summitra, ám az összeg még nem érkezett meg. Nagyrészt ő és a férje adta össze a pénzt.

Arról is megkérdeztem, hogy miért hívtak meg kormánypárti politikusokat. „Orbán Balázs a felsőoktatás miatt jön, nem azért, mert ő egy politikus. És azt ne felejtsük, hogy a helyi politikából is hívunk embereket. Szakmai alapon választottuk ki őket” - mondja. Áder Orsolya kapcsán azt mondja, a köztársasági elnök lányának nem finanszíroznak semmit, ők csupán a helyet biztosítják a kiállításának a kulturális programok között. Amúgy kizárólag az a céljuk, hogy összekössék az amerikai és magyar szereplőket, hogy az ország javára szülessenek köztük új kapcsolatok.

Édesapjáról pedig elérzékenyülve annyit mondott, hogy a mai napig neki szeretne megfelelni.