Kövér László szerint „a megfelelő, minimális mértékben” kell emelni a tanárok bérét

Kedd este az Inforádióban megkérdezték a Fidesz választmányi elnökétől, mikor látják megoldhatónak a pedagógusok béremelését. Kövér László hosszú fejtegetésbe kezdett arról, hogy az elmúlt 10-12 évben mást sem csináltak, mint a különböző ágazatokban dolgozó különböző szakmák, hivatásoknak bérproblémáit próbálták megoldani. A bérrendezés problémáját pedig ahhoz hasonlította, mint amikor a halászléből kell újra akváriumot csinálni, de nem nagyon megy. Végül azt mondta:

„Nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az az rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvédelmiseket is újra elő kell venni...újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és a megfelelő, minimális mértékben emelni kell a pedagógusbéreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Vagy vonzóbb, mint ahogy most látszik, mert nagyon sok fiatal elmegy inkább mást csinálni, mint hogy iskolában próbáljon veszkődnia gyerekekkel.”