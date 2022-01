160 ezer forint egy tanár alapfizetése az ország egyik legjobb gimnáziumában

„Sokáig azt gondoltam, hogy nem szeretnék a fizetésemről beszélni” - kezdi Facebook-posztját Varga Sára, aki az egyik legjobb fővárosi gimnáziumban, az Eötvös József Gimnáziumban tanít. Mégis úgy érezte, fontos írnia a pedagógusbérekről.

A posztban leírja:

negyedik tanévében, egy osztály elballagtatása után, az úgynevezett pedagógus életpályamodellben gyakornoki szintet meghaladva jelenleg 178.193 forint a nettó fizetése.

Ez ráadásul a szakmai ágazati pótlékkal kiegészült fizetését jelenti, mert az alapfizetése nagyjából 160 ezer forint. Februárban az újabb pótlékemelés miatt már 207 ezer forint lesz a nettó fizetése, de, ahogy írja:

„Nem a fizetésem nő tehát, hanem a pótlékom. A pedagógusbéreket még mindig, most, a minimálbér emelése után is a 2014-es minimálbérhez kötik.”

„Hó végén így is kétszer meggondolom, vegyek-e gyümölcsöt” - írja a tanárnő, aki úgy tartja, még a szerencsésebbek közé tartozik, mert a szüleinek köszönhetően nem kell albérletre költenie, de folyamatosan nyomasztja a gondolat, mi lesz, ha nem tud már a jelenlegi lakásában élni. Nem beszélve arról, hogy mihez kezd majd, ha gyereket szeretne vállalni, vagy venne egy autót.



Posztja szerint ez a krízis nem csak a kezdő tanárokat érinti, hiszen sok, akár 30 éve a pályán lévő szakember is ezzel küzd.

Ugyanez vonatkozik az óvodapedagógusokra, iskolapszichológusokra, karbantartókra, technikai dolgozókra, takarítókra. Az iskolában a mindennapok gördülékenységéért, a tiszta és biztonságos környezetért, a gyerekek neveléséért dolgozó emberek méltatlanul kevés pénzért dolgoznak. És el fognak fogyni. Varga azt állítja, van olyan földrajz-történelem szakos, általános iskolában tanító kollégája, akinek tanárhiány miatt matematikát is kell tanítania, illetve sok kezdő tanár már most a pályaelhagyást fontolgatja. Több tanár is másodállással egészíti ki alacsony bérét.

„Többször hallottam már, hogy nem muszáj ebben a szakmában dolgozni. Ez így van, felállhatnék én is” - írja a tanárnő, aki szerint nem egy fair helyzet, hogy nem végezheti megfelelő körülmények között azt a munkát, amihez valós motiváció hajtja és amivel a társadalomnak is hasznos része lehet.



„Ha pedig tényleg fontosak ezek a szakmák társadalmi szempontból, akkor fontosnak gondolom kihangosítani a szakmám problémáit is. Ugyanúgy, mint más problémákat. Hogy minél többen tudjanak róla, hogy egyszer talán legyen esély a változásra, hogy ne legyen csend.”

A héten jelent meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének oldalán egy pályakezdő tanár nyílt levele is Orbán Viktornak, amiben azt írja, 160 ezres fizetéséből a hajléktalanság fenyegeti.

Márki-Zay Péter a posztok megjelenése után azt írta: nem fordulhat elő, hogy „egy pedagógusnak a kilátástalanságból kelljen segélykiáltást küldenie”. Arról is írt, hogy ha miniszterelnök lesz, a új kormány „biztosítja a tanárok és az intézmények autonómiáját, emeli a pedagógusok bérét, új alapokra helyezi a gyerek-tanár-szülő viszonyt, felszámolja a szegregációt.” Márki-Zay szerint az ország jövője döntően az oktatás minőségén múlik, hiszen iskolázott, nyelveket beszélő, képzett emberekre van szükség.