Fegyverekkel is támogatná Moldovát az EU

Az Európai Unió kész katonai támogatást nyújtani Moldovának - jelentette ki az Európai Tanács elnöke moldovai látogatásán szerdán. Az Euronews beszámolója szerint Charles Michel arról beszélt, hogy logisztikai és kibervédelmi területen számíthat Chisinau uniós támogatásra, de egyelőre további részleteket nem árult el.

"Az EU teljes szolidaritását fejezi ki Moldova iránt. Európa kötelessége, hogy segítse az Önök országát. Ezért fokozzuk támogatásunkat a stabilitásuk, a biztonságuk, területi integritásuk és szuverenitásuk érdekében. Idén jelentősen emeljük a Moldovának tervezett támogatásunkat, ami kiterjed katonai eszközökre, felszerelésekre a fegyveres erőik számára."

jelentette ki.

Moldova 1991-ben, a Szovjetunió felbomlása után vált függetlenné, ám a Dnyeszter folyótól keletre levő területen oroszbarát szakadár köztársaság jött létre, amit Transznyisztriaként is szoktak emlegetni. A területen ma is orosz katonák állomásoznak, ezért az ukrajnai háború óta sokan reális veszélynek látják, hogy a harcok Moldovára is átterjednek. Az elmúlt hetekben több támadás is történt a térségben. Az oroszbarát szakadárok Ukrajnát vádolják, Ukrajna szerint viszont orosz provokációkról van szó.