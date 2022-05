Egy korszak vége: befejezi a FIFA-focijátékok gyártását az EA Sports

Az Electronic Arts - EA Sports - videójáték-kiadó kedden bejelentette: 2023-tól leállítja a FIFA-futballjátékok gyártását.

A cég döntése a videójátékok történetének egyik legjövedelmezőbb márkájának végét jelenti. Az EA továbbra is készít majd labdarúgó-videójátékokat, de a 2023-as évtől ezek új brand alatt, EA Sports FC néven futnak majd. A nemzetközi labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA ezzel párhuzamosan azt jelentette be, hogy önálló, konkurens program kiadását tervezi. Az ok, amiért a felek különválnak: a FIFA-licenc ára, amit a szövetség állítólag egy-egy négyéves ciklusra 1 milliárd dollár fölé szeretett volna emelni.

Az EA Sports 1993-ban készítette el az első FIFA-játékot, és majdnem 30 évig felelt a franchise-ért. Ez idő alatt a futballvilágban sem túl népszerű világszervezet a videójáték névadójaként rengeteget tudott javítani imázsán a sporttal ismerkedő legfiatalabb generációk körében.

David Jackson, az EA Sports alelnöke a BBC-nek arról beszélt, hogy a stúdió úgy gondolja: itt az ideje új irányokba mozdulni, és "márkát építeni a jövő számára".

A FIFA-játékok egyediségét a játékélmény mellett az adta, hogy ebben a programban lehetett sokáig kizárólag eredeti nyelvű focistákat irányítani. Az EA most azt közölte, hogy a 2023-as játékukban, az EA Sports FC első kiadásában 19 000 sportoló képmása szerepel majd.

Jackson arról is beszélt, hogy az interaktív élmények elmélyítésén dolgozik a stúdió, mert a játék és a tartalomkészítés hamarosan egyformán fontos lesz a rajongók számára. A cég képviselője szerint a FIFA-val 10 évvel ezelőtt kötött licenc-megállapodások értelmében létrejöttek olyan korlátozások, amelyek nem tették lehetővé ezeket a fejlesztéseket.



A FIFA-franchise részben ezeknek a részletes licenc-megállapodásoknak köszönheti sikerét, amelyek lehetővé tették, hogy a csapatok felszerelései, a játékosok megjelenése és a stadionok is pontos ábrázolással jelenhessenek meg a képernyőn.



A játékosok évek óta játszhattak olyan Premier League-csapatokkal, mint a Liverpool, míg a konkurens játékok, mint a Pro Evolution Soccer, olyan kitalált csapatokat kínáltak, mint a Merseyside Red.

És bár az EA Sport a nagy versenysorozatokhoz megszerezte a jogokat, ez a döntés azt jelenti, hogy a világbajnoksághoz kapcsolódóan megjelenő játékok, mint amilyen a korábbi FIFA: Road to World Cup 98 volt, már nem az EA fogja készíteni.

Az EA Sports legutóbb 2013-ban kötött licencszerződést a szövetséggel, de a hírek szerint a labdarúgás irányító testülete jelentősen megemelte a licenc árát - ezúttal négyéves világbajnoki ciklusonként több mint 1 egymilliárd dollárra.



Az utolsó kiadás - az idén polcokra kerülő FIFA 23 - a szokásos módon ősszel kerül forgalomba. (BBC)