Egy orosz oligarcha arról beszélt márciusban, hogy Putyinnak vérrákja van

Egy meg nem nevezett orosz oligarcha arról beszél egy, a New Lines amerikai magazin birtokába került felvételen, hogy Vlagyimir Putyin „nagyon beteg, várrákja van”. A felvétel március közepén készült, az oligarcha egy nyugati kockázatitőke-befektetőnek beszélt az orosz elnök egészségi állapotáról.

Az illető azt állítja a felvételen, hogy Putyin hátát nem sokkal az ukrajnai megszállás elrendelése előtt megműtötték a vérrákjával összefüggésben. Azt is mondja, hogy az elnök „megőrült”. Ez egybevág azzal, amit Kirilo Budanov, az ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának vezetője mondott a Sky Newsnak, vagyis hogy Putyin „nagyon rossz mentális és fizikai állapotban van, és nagyon beteg”.

Ezután az oligarcha arról beszél, hogy Moszkvában mélységes elégedetlenség uralkodik a gazdasági helyzet miatt, és mintha más oligarchák véleményét is tolmácsolná, amikor úgy fogalmaz: „mindannyian reméljük”, hogy Putyin meghal. „Teljesen tönkretette Oroszország gazdaságát, Ukrajna gazdaságát és sok más gazdaságot – teljesen tönkretette” – mondja a férfi. „A probléma a fejével van. Egy őrült fickó fenekestül felfordíthatja a világot.”

Vlagyimir Putyin elnök az ingusét kormányzót, Mahmud-Ali Kalimatovot hallgatja március 30-i találkozójukon a Kremlben. Fotó: Mihail Klimentyev/Sputnik via AFP

Putyin egészségéről már régóta megy a találgatás, a közelmúltban többször látták sántítani. Áprilisban Szergej Sojgu védelmi miniszterrel folytatott találkozóján Putyin olyan furcsa pózban, az asztal szélét markolva ült, hogy ezt is valamilyen súlyos állapot számlájára írták. Orvosi szakértők szerint a puffadt arca utalhat arra, hogy szteroidokat szed, amelyeket rák kezelésére is használnak. A múlt heti győzelem napi felvonuláson pedig gyapjútakaróba bugyolálták az elnököt, ami további kérdéseket vetett fel.



A New Lines arról is írt, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), Oroszország fő biztonsági ügynökségének tisztjeit felszólították arra, hogy ne találgassanak Putyin egészségi állapotáról. Christo Grozev, a Bellingcat oknyomozó csoport vezető orosz újságírója azt mondta, hogy arról kaptak feljegyzést a regionális vezetők: hagyják figyelmen kívül azokat a találgatásokat, amelyek szerint az elnöknek már csak hónapjai vannak hátra. „Az utasítás az ellenkező hatást váltotta ki: a legtöbb FSZB tiszt hirtelen azt hitte, hogy Putyin egészségügyi állapota valóban súlyos„ - mondta Grozev a New Linesnek.