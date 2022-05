Az ukrán együttes nyerte az Eurovíziót, a daluk végén Azovsztal védőinek kértek segítséget

Nem okozott komoly meglepetést a 2022-es eurovíziós dalfesztivált, már ami azt illeti, hogy ki lett a nyertes: az ukrán Kalush Orchestra etnorepperei amúgy is elég erős dallal indultak a versenyen, a háborús helyzet miatt pedig szinte garantálni lehetett, hogy meg is nyerik majd azt Torinóban. A második legtöbb szavazatot a brit versenyző kapta.

Miután előadák Stefania című számukat, a Kalush frontembere azt kérte a nézőktől, segítsék Ukrajnát, Mariupolt és az Azovsztal gyár védőit.

A győzteseknek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált. Telegram-oldalán azt írta, az ukránok bátorsága lenyűgözi a világot, zenéje pedig meghódítja Európát. Azt is hozzátette, hogy az ukrán kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy egyszer a most még éppen hogy nem teljesen orosz kézen lévő Mariupolban tarthassák majd az Eurovíziós dalfesztivált.

A szokás szerint mindig a nyertes zenekar országa rendezheti a döntőt a következő évben. A háborús helyzet miatt viszont egyelőre kérdéses, hogy a 2023-as dalversenyt Ukrajnában tartják-e majd.