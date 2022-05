Már a középiskolában lövöldözéssel fenyegetőzött, és mentális kezelésre is küldték a 18 éves buffalói tömeggyilkost

Megdöbbentő részletekről számolt be az Associated Press a szombati buffalói tömeggyilkossággal összefüggésben.

Payton Gendron szombaton 10 embert lelőtt, hármat fegyverével pedig súlyosan megsebesített egy Tops Friendly Market nevű szupermarket üzletnél Buffalo államban. A parkolóban négy emberrel végzett, további kilencet a boltban értek a lövései.

Gendron az egész mészárlást egy sisakjára erősített kamerán keresztül élőben közvetítette a Twitch oldalán, majd a lövöldözés végén megadta magát a kiérkező rendőröknek.

A tömeggyilkosságot a rendőrség rasszista indíttatású bűncselekményként kezeli. A sérült illetve elhunyt áldozatok közül 11-en feketék.

Az AP-nek vasárnap egy névtelenséget kérő nyomozóhatósági forrás azt mondta, hogy Gendron már korábban fenyegetőzött azzal, hogy az érettségi idején lövöldözni fog a conklini Susquehanna High School-ban, ahova járt.

2021. június 8-án New York állam illetékes rendőrsége ki is vonult az iskolához, miután bejelentés érkezett hozzájuk szóbeli fenyegetőzés miatt, és intézkedésre is sor került.

Gendront a mentális egészségügyi törvény alapján őrizetbe vették, és kórházba vitték kivizsgálásra. A diák nevét akkor nem hozták nyilvánosságra, az AP-nek most Joseph Gramaglia buffalói rendőrkapitány megerősítette, hogy Gendron volt az, akit az incidens után megfigyelésre küldtek.

Payton S. Gendron

Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy Gendron gyakran látogatott fehér felsőbbrendűségi összeesküvés-elméleteket hirdető oldalakat, és sokat olvasott a 2011-es oslói és a 2019-es christchurchi (egyaránt rasszista indíttatású) tömeggyilkosságokról.

A hatóságok továbbra is elemzik azt a 180 oldalas kiáltványt, amely részletezte a cselekményt - mondta a bűnüldöző szervek tisztviselője az AP-nek. Ebben (a megalapozott feltételezések szerint) Gendron egy vegytiszta rasszista-fajvédő ideológiát fejt ki, aminek a végeredménye az, hogy az Egyesült Államok csak a fehéreké lehet, és minden más rasszt ki kell üldözni az országból. Ezt a célt szolgálnák az ilyen erőszakos cselekmények.

Nem teljesen egyértelmű viszont, hogy az elkövető miért utazott 200 mérföldet az észak-amerikai Conklinból Buffalóba, és pont ahhoz az élelmiszerbolthoz, ahol végül tüzet nyitott. A nyomozók szerint Gendron kifejezetten azért hajthatott a Tops Friendly Markethez, mert kutatta a környék demográfiai adatait, és az üzlet egy túlnyomórészt feketék lakta környéken található.

Családtagok gyászolnak Buffalóban Payton Grendon tömeggyilkossága után

A rasszista indíték mellett az amerikai közvéleményt egy másik aspektus is elborzasztotta a gyilkosságokban: Kathy Hochul, New York állami buffalói származású kormányzója például azt követeli a történtek után, hogy a technológiai iparág is vállalja a felelősséget a gyűlöletbeszéd terjesztésében játszott szerepe miatt. Hochul szerint a közösségi médiának óriási szerepe van abban, hogy az elvetemült eszmék ilyen sebességgel terjedhetnek.

Az élő Twitch-közvetítésből származó képernyőfelvételeken állítólag látható egy rasszista jelző, amit a támadásban használt puskára firkáltak, és a 14-es szám, ami valószínűleg egy fehér felsőbbrendűségi szlogenre utal. A Twitch közleményt adott ki a gyilkosságok után, amiben azt írták, hogy „kevesebb mint két perccel az erőszak kezdete után” véget vetettek az élő közvetítésnek.

Helyszínelés Buffalóban, a Tops Friendly Market előtt 2022. május 14-én

Gramaglia rendőrkapitány vasárnap az ABC-nek arról beszélt, hogy Gendron legalább egy nappal korábban a városban járt, hogy felmérje, és felderítő munkát végezzen a környéken.

A gyilkosságok után az elkövető a saját fejéhez emelte puskáját, de a rendőrök végül meggyőzték, hogy dobja el a fegyvert.

Már szombaton vádat emeltek a tettes ellen gyilkosság miatt, szövetségi ügynökök pedig kihallgatták Gendron szüleit, és több házkutatási parancsot is kézbesítettek - mondta a bűnüldöző szervek illetékese az AP-nek. A szülők együttműködtek a nyomozókkal.

Az áldozatok között volt Aaron Salter biztonsági őr - egy nyugalmazott buffalói rendőr -, aki több lövést adott le Gendronra. Az elkövető golyóálló mellényben követte el a gyilkosságokat, így hiába érte találat Salter részéről, annak nem volt hatása.

A 86 éves Ruth Whitfield, a nyugalmazott buffalói tűzoltóparancsnok, Garnell Whitfield édesanyja is meghalt a támadásban. A Buffalo News szerint Katherine Massey szintén meghalt.

A többi áldozat nevét nem hozták nyilvánosságra.