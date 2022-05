Srí Lanka nem tudja törleszteni az adósságait

Srí Lanka története során először nem törlesztette adósságát, miközben a világjárvány és az ukrajnai háború által kiváltott gazdasági és politikai válsággal küzd.

A 40 százalék körüli infláció élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány, valamint a folyamatos áramszünet országos tiltakozásokhoz és a Srí Lanka-i rúpia beeséséhez vezetett, a kormánynak nincs meg a szükséges devizatartaléka az import kifizetéséhez.

Srí Lanka a múlt hónapban közölte, hogy leállítja nemzetközi adósságainak törlesztését, hogy megőrizze fogyatkozó devizatartalékait, amik kulcsfontosságú nyersanyagok tengerentúli importjához kellenek.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

A jegybank kormányzója, Nandalal Weerasinghe csütörtökön azt mondta, hogy Ázsia legrégebbi demokráciája "elővigyázatosságból nem törlesztett", miután lejárt az ország 78 millió dolláros adósságkamatának a visszafizetésére biztosított 30 napos türelmi idő. A Moody's hitelminősítő szerint ez az első fizetésképtelenség ázsiai-csendes-óceáni ország részéről ebben az évszázadban.

„Világossá tettük, hogy amíg nem kerül sor az adósságok átütemezésére, addig nem tudunk fizetni” - mondta a jegybankelnök.

A covid-járvány a turizmus összeomlását idézte elő, ami a devizabevételek csökkenéséhez és az adósságszint emelkedéséhez vezetett. A helyzetet tovább rontotta a globális nyersanyagárak tavaszi ugrásszerű emelkedése, amit Oroszország ukrajnai háborúja tovább súlyosbított.

Srí Lanka 1948-as függetlenné válása óta a legsúlyosabb gazdasági válság Mahinda Radzsapaksza miniszterelnök lemondásához vezetett, miután a hónapok óta tartó tüntetések során erőszakos, halálos áldozatokkal járó összecsapások zajlanak a főváros utcáin.

Közgazdászok attól tartanak, hogy Srí Lanka lehet az első a fizetésképtelenségi hullámban, más alacsony és közepes jövedelmű országok is küzdenek a magas inflációval és a kínálati sokkal. Az IMF tárgyalásokat kezdeményezett Egyiptommal és Tunéziával is, mert mindketten nagy mennyiségben importálnak Oroszországból és Ukrajnából búzát, valamint Pakisztánnal, ami az importált energia magas költségei miatt áramszünetet rendelt el. (The Guardian)