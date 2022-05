Egy ukrán férfi a 10 km-re élő menyasszonyát 3700 km-es kerülővel érte el

Egy 32 éves ukrán profi pókerjátékos, Szerhi Beljajev egy Cirkuny nevű faluban él, a menyasszonya pedig csak onnan 10 km-re, Harkivban. Kocsival csak nyugat felé kell menni a Szoborna utcán, az E40-es főúton át a Leszia Szerdujka autópályára, és már ott is vagy.

Csakhogy február 24-én az orosz erők pár óra alatt behatoltak Beljajev falujába, miközben előrenyomultak Harkivban, az orosz határhoz legközelebbi ukrán nagyvárosban.

Aznap reggel Ukrajnában megváltozott Beljajev élete: a II. világháború óta a legnagyobb európai konfliktus frontvonala közte és a szülei, illetve a 28 éves barátnője között húzódik. A Leszia Szerdujka autópálya senkiföldje lett, így Beljajev a régi útvonalon nem tudta meglátogatni a beteg anyját és a barátnőjét.

Erre gondolt egy merészet: el kell autóznia az orosz határig, Oroszországon keresztül Lettországig, tovább Litvániába és Lengyelországba, majd vissza Nyugat-Ukrajnába, hogy nyugatról eljusson Harkivba.

A Guardian cikke szerint rendkívüli kaland következett, ami felhívta Beljajevre az orosz titkosrendőrség, az FSZB figyelmét is, ami joggal gondolhatta azt, hogy a férfi orosz pozíciókról tájékoztatta az ukrán hadsereget. A fekete Honda Accordjával tűz alá vett városokon haladt át, szembement a menekültáradattal, hogy eljuthasson a menyasszonyához. Közben a szívbeteg testvére, Jurij maradt otthon a kutyájukkal.

Volt egy 70 km-es szakasz, ami a fronton át vitt, itt több ellenőrzőpont lassította a négyautós konvojt, aminek a Honda volt az egyike. Volt, ahol Beljajevnek átnézték a telefonját (amiről törölt mindent előre), egy társát pedig alsónadrágra vetkőztették, hogy van-e rajta valamilyen katonai múltra utaló tetoválás. Beljajev azt mondta, ha nem törölt volna mindent, már halott lenne, ugyanis útközben tájékoztatta az ukránok barátait az orosz csapatok mozgásáról.

Később Belgorodban is mindannyiukat kihallgatta az FSZB, de az ukrán férfi végül 20 percen át beszélgetett a pókerezésről. Sokat kellett vezetniük, de nem volt idejük sokat aludni, így a mobiljával Gwen Stefanit, Jay-Z-t és Limp Bizkitet játszva tartották magukat ébren. Kurszkon, Roszlavlón, Szmolenszken és Velikije Lukin keresztül érték el a lettországi Ubylinka határátkelőt. Beljajev útközben még Covid-tünetekkel is küzdött. Végül Lviven, Kijeven és Poltaván át jutott el Harkivba a szüleihez és a menyasszonyához. Utóbbi lakásától 50 méterre még meg is állították a rendőrök, akiknek gyanús volt a kocsija állapota, és hogy pokrócok vannak benne. Beljajev az útlevelébe ütött pecsétekkel igazolta a 3700 km-es kalandról szóló sztoriját. (Guardian)