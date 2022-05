Biden: Ha kell, erővel védjük meg Tajvant

Az amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy akár erővel is megvédenék Tajvant Kína ellen - írja a Reuters. Azt is mondta, az Egyesült Államok más nemzetekkel együtt kiáll amellett, hogy Kína ne alkalmazhasson erőszakot Tajvanon. Hozzátette, Kína veszélyes játékot űz azzal, hogy többször is megsértette Tajvan légterét.

Joe Biden Tokióban tárgyal Kisida Fumio japán miniszterelnökkel, és már be is jelentette, hogy támogatja, hogy Japán állandó taggá váljon az ENSZ Biztonsági Tanácsában.