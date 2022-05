Negyven percig szabadon gyilkolt a texasi ámokfutó, mire a rendőrök végre bementek az iskolába

„Menjenek be! Menjenek be!” - többen is ezt kiabálták a rendőröknek a Robb általános iskola előtt, miközben bentről már lövések hangjai hallatszottak. De a rendőrök nem mentek be, mondta az AP-nek Juan Carranza, az egyik szemtanú, aki szemben lakik az intézménnyel és végignézte, mi történik.



Javier Cazares, akinek negyedikes lánya egyike a 21 áldozatnak, a városban volt, amikor hallotta, mi folyik az iskolában. Azonnal odasietett, és a rendőrök ekkor még mindig kint várakoztak - számolt be szintén a hírügynökségnek. Fel is vetette a többieknek, akiknek a gyerekei bent voltak az épületben, hogy menjenek be ők maguk, mert a hatóság emberei nem csinálnak semmit.

Egy határőr virágot helyez el az iskola előtt. Fotó: YASIN OZTURK/Anadolu Agency via AFP

Kedden egy tizennyolc éves férfi, Salvador Ramos osztályteremről osztályteremre járva kivégzett 19 gyereket és két felnőttet a San Antoniohoz közeli kisváros általános iskolájában.



A mészárlás negyven percig tartott. A határőrség egy csapata vetett véget neki, akik behatoltak az épületbe és lelőtték az elkövetőt. A határőrség parancsnoka, Raul Ortiz szerint az emberei nem haboztak. 80-100 rendőr és határőr is a helyszínen volt, akik előbb egy tervet állítottak fel, majd olyan gyorsan bementek az épületbe, amilyen gyorsan csak tudtak - mondta Ortiz a CNN kérdésére.

A hatóságok reakcióit tovább árnyalja, hogy Salvador Ramos fél órával az ámokfutás előtt online üzenetben három üzenetet is küldött arról, hogy mire készül. Erről a Facebook szóvivője számolt be, akik átadták az elkövető náluk tárolt adatait a rendőröknek. Az ugyanakkor nem derül ki, hogy ezeket az üzeneteket kinek címezte Ramos.

Texasban épp zajlik a novemberi kormányzóválasztás kampánya. Greg Abott, a jelenlegi kormányzó, akit Ted Cruz is támogat, épp egy kampányeseményt tartott nem sokkal a lövöldözés után, amin kihívója, Beto O'Rourke is megjelent.

Szerinte az állam republikánus vezetése semmit sem tett azért, hogy a uvaldeihez hasonló esetek megelőzhetők legyenek Texasban.