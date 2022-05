Parragh László: A kamara támogatná a kata megszüntetését

Nagyon messziről indul a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Népszavának adott interjúban. Az csupán a bemelegítés, amikor arról értekezik, hogy „mi magyarok a Kárpát-medencébe érkezésünk óta bajkeverő nemzetnek számítunk Európában”, míg mondjuk Szlovákia és Ausztria óvatosabban fogalmaz az unióval folytatott tárgyalásaik során.

„Ők inkább az oldalkocsiban ülnek a motor mellett. Ugyanoda tartanak, csak ott kevésbé vág a szél” - mondja Parragh László.

Ebből a történelmi(?) kontextusból aztán a konkrétumokig is eljut a kamarai elnök. A hazánkba érkező ukrán menekültekről azt mondja, „a magyar munkaerőpiac fel tudná szívni a képzett munkaerőt”, de sajnos ők oda mennek, ahol jobban el tudják sajátítani a nyelvet.

Az árstopot finom kritikával illeti. Szerinte a többletköltség nem tűnik el, csupán más termékre rakódik rá. Szerinte júliustól módosított, a piacba beavatkozó kormányzati intézkedés kéne. Ráadásul egyes termékek áránál fontosabb az elszabadult infláció megfékezése. A jegybanknak ezért a stagflációs kockázattal kéne foglalkoznia Parragh szerint, „ehelyett tanácsokkal látják el a kormányt, és különféle számmisztikával operáló programokat készítenek”.

Az interjúban hosszan kitérnek a kata szerinti adózás kérdésére, amely minden jel szerint megszűnik, vagy jelentősen átalakul majd a jövőben. Parragh azt mondja, ez az adózási forma olyanokat is bevont a közteherviselésbe, akik korábban elkerülték azt. „Nagyon sikeres lett, talán túlzóan is” - véli. Felsorol néhány példát, hogy szerinte kik azok, akik továbbra is adózhatnának így (fodrászok), és kik nem (ügyvéd, biztosítási ügynök, bróker, IT szakember, taxis, újságíró). És kijelenti, hogy támogatni tudná az adónem megszüntetését és egy új adónem bevezetését a tanulságok levonásával.

Hosszan beszél a helyi iparűzési adó kérdéséről. Parragh szerint ideálisabb lenne, ha a kormány szedné be azt. És a rendeleti kormányzást is üdvösnek tartja. A lényeg az, hogy gyorsan reagáljanak a válság által diktált eseményekre, és ne vesszenek el a bürokrácia és a jogalkotás útvesztőiben - mondja erről.

A Népszava megkérdezte a kamarai elnöktől, hogy felülről kérték-e, hogy Tiborcz István bankjához kerüljön az a számla, amelyen a központosított beszedést intézi a testület.

„Nem volt ilyen kérés. A Gránit Bank adta a legjobb ajánlatot” - válaszolja Parragh.



A teljes interjú a Népszaván olvasható.