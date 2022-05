Orbán sikeres zsarolásaként értékelik az embargós megállapodást

Az első nyugati értékelések szerint Orbán elérte, amit akart az orosz olajembargó ügyében.

Az osztrák Die Presse “Orbán Viktor megmutatja, hol vannak az Unió határai” címmel értékelte a megállapodást az olajembargóról. A lap szerint az Unió a megszégyenülés elkerülése érdekében adott határidő nélküli mentességet a vezetékes olaj importjának tilalma alól. A Die Presse szerint Orbán Viktor pontosan azt érte el az egy hónapos, feszült hangulatú tárgyalások végére, amit a kezdetektől szeretett volna: egyelőre határidő nélküli felmentést a Barátság vezetéken érkező orosz olaj behozatalának tilalma alól.

A Politico is Orbánnal a címben és a magyar miniszterelnök fotójával illusztrálva vont mérleget az éjszakai kompromisszumról. A cikk nyitómondata:

“Oroszország ukrajnai háborúja ellen harcolva az EU vezetői megadták magukat Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek - kapitulálva a követelései előtt és szinte teljes felmentést adva Budapestnek az új orosz olajembargó alól.”

Azzal, hogy megadták magukat a tervezetet 26 napja obstruáló Orbánnak, az uniós állam- és kormányfők a Politico szerint “keddre virradóra egyrészt kiadhatták a győzelmi jelentést az Oroszország elleni szankciók hatodik csomagjáról, másrészt elkerülték azt a kínos megaláztatást, amit az olajembargó elbukása jelentett volna.”

Uniós tisztviselők és diplomaták az egyezséget összességében úgy értékelték a lapnak, hogy Orbán - akit “az EU saját autoriter vezetőjének” neveztek - elérte, amit akart, vagyis Magyarország érdekeit Putyin orosz elnök megleckéztetése elé helyezte. “Ha megnézzük, mi folyik egy hónapja” - mondta a Politicónak egy uniós diplomata Orbán obstruálására utalva - “akkor igen, sokat elért és mindenkit túszul tudott ejteni”.

A New York Times nem Orbánt helyezte a középpontba, de megemlítette, hogy a magyar miniszterelnök, aki "Putyin alkalmi szövetségese", akadályozta az embargót, és az európai vezetők a magyar támogatás megszerzése érdekében engedélyezték a vezetékes importot. A New York Times szerint az elfogadott embargó a teljes EU-s import kicsiny részét kitevő magyar kivétel ellenére sok milliárd dolláros bevételkiesést fog jelenteni a Kremlnek, emellett stratégiailag és tartósan leválasztja Európát Oroszországról. De ez - jegyzi meg az amerikai lap - keményen fogja érinteni Európát, hiszen a háztartások és a cégek már most érzik a növekvő energiaárak hatását.