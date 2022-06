Irgalmatlanul sok pénzt költ az állam kommunikációra, és ebből óriási hasznot húz a kormány által monopolhelyzetbe hozott Balásy Gyula

Ha Balásy Gyulán múlna, kevés szó esne róla, nem igazán keresi a nyilvánosságot, miközben nem tudjuk kikerülni cégei munkáit. Ők tervezik meg, gyártják le és helyezik el az állami hirdetéseket.

Nemcsak a Rogán-műhelyben kitalált politikai üzeneteket, de az állami cégek is a Balásy-cégek szolgáltatásait veszik igénybe, kötelezően. És ezzel - mint a most megjelenő cégbeszámolókból kiderül - pazarul lehet keresni. De ez sem elég, letarolt már egy másik piacot is, az államhoz kötődő rendezvények szervezését.



Balásy Gyula a New Land Media honlapján Fotó: New Land Media / 444 grafika

Hogy hogyan tette Balásyt milliárdossá az állami propaganda, arról bővebben ebben a cikkben írtunk. Röviden: az állami kommunikációs piacon a kormány előbb összevonta a teljes kommunikációs keretet, hogy egy rövid ideig versenyen látszatát keltve kiválasztott baráti cégeken keresztül költse azt el. De váratlanul kegyvesztett lett a két addigi kedvenc, Csetényi Csaba, valamint Kuna Tibor, a kormány pedig 2016 óta feladta a verseny látszatát is, és egyetlen ember cégeire bízta az állami kommunikáció gyakorlati megvalósítását. Ez a kiválasztott lett Balásy Gyula, a két cége pedig a New Land Media és a Lounge Design.

Irgalmatlanul sok pénz megy át a kiválasztott két cégen, hat év alatt 350 milliárd forint.

A két cég az induló 2016-os 1,5 milliárdról tavaly már hajszál híján 100 milliárdra növelte az éves bevételét, ami elég jól mutatja azt is, hogy mennyivel költ több a kommunikációra a kormány és az állami cégek.

Ennek jelentős része persze csak átfolyik a kiválasztott két cégen. De azért így is óriási üzlet ez: a New Land és a Lounge Design csak 2021-ben 8,3 milliárd forint nyereséget hajtott.

2016 óta az állami kommunikációt lebonyolító két cég 36 milliárdos haszonra tett szert.

Ebből jelentős osztalékot is elrakott Balásy Gyula. A két cégből a 2021-es nyereség után összesen valamivel több mint 5 milliárd forintot.

A 2016 és 2021 közötti időszak nyereségeiből Balásy összesen 22,5 milliárd forintot vett ki osztalékként.

Ezzel bőven ott van a leggazdagabb magyarok között. De a kiadványban hiába keresnénk a nevét. A 100 leggazdagabb magyar című lapban szerepel egy B., aki kommunikációs területen tevékenykedik, nagyjából ekkora a vagyona, és azért szerepel csak a kezdőbetűje a listán, mert a lap szerkesztői szerint nem járult hozzá a róla szóló összegző írás megjelenéséhez. Egyedül a 100 leggazdagabb magyar közül. És már visszatérően évek óta.

És Balásy már bejátszotta magát egy másik területre is: rendezvényszervezőként is hasonló monopóliumot élvez már, mint az állami kommunikációban. Erre másik cége van, a Moonlight Event. 2018 végén szállt be, a bevételeken azonnal meglátszódott, aztán jött a covid, ami a rendezvényszakma számára maga volt a pokol. A Moonlight azonban kapott olyan állami megrendeléseket, amivel minimalizálni lehetett a veszteségeket, hogy aztán tavaly már döbbenetes ugrást produkáljon.

A 23,5 milliárdos árbevételből 3 milliárd lett a nyereség. Ezt kivették osztalékként, de Balásy odaadta a cég korábbi kisebbségi tulajdonosának, Szirtesi Zsuzsannának, akitől 2022 februárban megvette a kisebbségi részt is. A taggyűlési jegyzőkönyv szerint a szerződés része volt, hogy az osztalékot megkapja Szirtesi. Bőven megéri majd, miután Szirtesi kiszállt, szinte azonnal 50 milliárd forintos keretszerződést kötött az állammal rendezvényszervezésre a Moonlight.

Balásyé lett a rendezvények technikáját szállító Visual Europe Zrt. is. Itt is működött a Balásy-hatás. Miután beszállt a cégbe, a 2020-as 1,1 milliárdról tavaly már 7,9 milliárdra nőtt a cég árbevétele. Igaz, az adózott eredménye 354 millióról 286 millióra csökkent. Itt majd az idei számokat lesz érdemes nézni.

Balásy cége továbbá a Media Dynamics, ami kommunikációs, stratégiai, médiatervezési és vásárlási feladatokra specializálódott. Balásy 2018 végén érkezett a céghez, egy évvel később már 151 millió forintról 7,1 milliárd forintra ugrott a cég árbevétele. 2020-ban 9,4 milliárd, tavaly 7,2 milliárd forintot árbevétele volt a cégnek. Három év alatt csak ez a cég 911 milliós nyereséget termelt. Innen Balásy nem vette ki az osztalékot.

Tavaly először a Lounge Communication is elérte az egymilliárd forintos bevételt. Ennek 50 százalékos tulajdonosa Balásy, a cég másik fele régi üzlettársáé, Mamusits Péteré. Innen az elmúlt négy évben 803 milliós osztalékot vettek ki, amit megfeleztek.

Növekedő pályán van a Dashboard Soulution is. 2020 elején alapította Balásy, többségi tulajdonos maradt, miután pár hónap után csatlakozott Arató Péter. A 2020-as, nem teljes évi 181 milliós árbevétel tavaly már 601 millióra nőtt, ki is vettek a cégből előbb 112 millió, majd most 343 millió forint osztalékot.