Lemond Sheryl Sandberg, aki Zuckerberg után a Meta második legfontosabb embere volt

Sheryl Sandberg, aki a Meta ügyvezető igazgatója és az alapító Mark Zuckerberg után sokáig a techóriás második legfontosabb embere volt, szerdán közölte, hogy 14 év után távozik a cégtől - írja a New York Times. A Meta a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és más közösségimédia-, illetve üzenetküldő alkalmazások tulajdonosa.

Sheryl Sandberg Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Sandberg őszig marad a vállalatnál a pozíciójában, ám utána is a cég igazgatótanácsának tagja marad.



„Amikor 2008-ban elvállaltam ezt a munkát, abban reménykedtem, hogy öt évig ebben a pozícióban leszek. Tizennégy évvel később itt az ideje, hogy életem következő fejezetét kezdjem írni” – fogalmazott Sandberg Facebook-bejegyzésében.

Azt írta, „nem teljesen biztos benne, hogy mit hoz a jövő”, de alapítványára és a jótékonykodásra szeretne összpontosítani.

Sandberg azután csatlakozott a Facebookhoz, hogy felépítette a Google hirdetési üzletágát. Sandberget gyakran jellemezték úgy a Facebook kezdeti időszakában, mint „a felnőtt a szobában”, akinek az volt a feladata, hogy egy gyorsan növekvő induló vállalkozást nyereségessé tegyen.

Híres volt még Lean In című könyve is (magyarul 2013-ban jelent meg a Dobd be magad!), melyben a női vezetők és karrier témákról értekezett, ám a könyvet sok kritika is érte amiatt, mert egyedülálló vagy más okok miatt hátrányos helyzetű nők számára megvalósíthatatlanok voltak az életvezetési tippjei.