Hangos háborgás fogadta a királynő ünnepségére érkező Boris Johnsont

II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségére érkezett meg péntek délelőtt Boris Johnson brit miniszterelnök is, és a helyszínen készült felvételek alapján a királynőt ünnepeli összegyűlt tömeg egy része nem örült túlságosan ennek. A Szent Pál-székesegyházban zajló ünnepségre Johnson a feleségével érkezett, és az autójukból kiszállva, a lépcsőn felmenve elég jól kivehető a jelenlévő tömeg részének nemtetszése.

A felvételeken az is látszik, hogy Johnson úgy tett, mintha semmit nem észlelne a tiltakozásból. Látni a videókon persze olyanokat is, akik tapsolnak a miniszterelnök láttán, és hallani támogató-éljenző hangokat is. Amikor pár perccel később az ellenzéki Munkáspárt vezetője, Keir Starmer megérkezett, akkor a Guardian beszámolója szerint a tömeg csendben maradt.

Fotó: MATT DUNHAM/AFP

A székesegyházba szervezett ünnepséget amúgy Erzsébet királynő kihagyta, mivel a csütörtök esti rendezvény után nem érezte jól magát. A lap megjegyzi, hogy bár önmagában egy vezető brit politikus kifújolása még nem megy szenzációszámba, de az Johnson számára jelzésértékű lehet, hogy konzervatív miniszterelnökként egy olyan tömegből fejezték ki ennyien a nemtetszésüket, melynek többségét minden valószínűség szerint lelkes royalisták tették ki, hiszen vélhetőleg ők mentek ki órákkal korábban, hogy elől lehessenek a királynő ünneplésén.

A közelmúltban több tucatnyi konzervatív képviselő is jelezte, hogy Johnsonnak távoznia kéne az úgynevezett partygate, azaz a koronavírus-lezárások idején a miniszterelnökségen szervezett bulik miatt. Erről az ügyről nemrég hosszabban is írtunk.