Elon Musk azzal fenyegetőzik, hogy mégsem veszi meg a Twittert

Elon Musk belengette, pontosabban a BBC cikke szerint azzal fenyegetőzik, hogy visszalép a Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlásától, amiért szerinte a Twitter most nem enged azon kérésének, amiből többet tudhatna a platform felhasználói bázisáról. Márpedig Musk ragaszkodik hozzá, hogy neki most igenis joga van saját méréseket végezni a Twitteren található hamis profilokról. A Twitter szerint utóbbi körülbelül 5 százaléka a felhasználói profiloknak, Musk szerint azonban jóval több: a Tesla-vezér úgy gondolja, a Twitter-felhasználók több mint 20 százalékát is kitehetik a spam-fiókok.

Musk egy ügyvéden keresztül közölte, hogy joga van a pontos adatokhoz a Twitter üzleti modelljéről és az aktív felhasználói bázisáról, és a Twitter „eddigi viselkedése alapján” azt látja hogy a cég „aktívan ellenáll és meghiúsítja” Musk „információs jogait”.

A BBC azt írja, ha Musk eláll a felvásárlástól, 1 milliárd dolláros pernek néz elébe. (BBC)