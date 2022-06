Gyurcsány Ferenc után egy másik DK-s, Varju László is törvénytelennek nevezte a kormányt a parlamenti felszólalásában. Ahogy korábban a pártelnöktől, úgy most is elvette a szót a képviselőtől Kövér László házelnök.

Varju egyébként az elmúlt napokban bejelentett különböző megszorítócsomagokat bírálta a felszólalásban.