A republikánusok szerint fontosabb a fegyvertartás védelme, mint az fegyveres erőszak elleni küzdelem

A MaristPoll amerikai közvélemény kutató cég legújabb kutatásában azt vizsgálta, hogy miként viszonyulnak különböző társadalmi csoportok a fegyvertartás kérdéséhez. Bár kialakulóban van egy általános fegyverellenes tendencia, a Republikánus párt támogatóinak többsége nem támogatja a fegyvertartással kapcsolatos szigorítások bevezetését.

Az elmúlt években jelentősen nőtt a fegyveres támadások okozta halálesetek száma az Egyesült Államokban. Iskolai lövöldözésekről, vallásos és politikai indíttatású gyilkosságokról is rendszeresen lehet olvasni a hírekben. A PEW Research adatai alapján 2020-ban rekordszámú 19384 ember vesztette életét golyó által, 6,2 minden 100,000 emberből. Ez 75 százalékos növekedést jelent 2010-hez képest.

A MaristPoll mostani kutatása megpróbálta leegyszerűsíteni az egyébként komplex vitát. Arról kérdezték a részvevőket, hogy a fegyvertartáshoz való jogot, vagy a fegyveres erőszak elleni harcot tartják fontosabbnak.

A teljes adathalmazt nézve 59 százalék priorizálja a fegyveres erőszak elleni harcot és ez a tendencia érvényesül a társadalmi törésvonalak mentén is. Ennek ellenére, a Republikánusok közel 70 százaléka szerint a fegyvertartás a fontosabb. Rajtuk kívül három társadalmi csoport húz a fegyvertartáshoz való jog felé; a fehér, egyetemi végzettséggel nem rendelkezők, a vidéki lakosság, és a fegyvertartók. Azonban az eltérés még a fegyvertartók között sem volt olyan jelentős mint a Republikánus párt szimpatizánsai körében. (Via The Washington Post)

A cikket Lénárd Lili írta.