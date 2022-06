A magyar kormány "megvizsgálja" a kedvezményes közösségi közlekedési bérlet bevezetését

"A kormány megvizsgálja a németországi helyi és regionális közösségi közlekedésben bevezetett kedvezményes, úgynevezett kilenceurós bérlet intézményét" - jelentette ki Palkovics László technológiai és ipari miniszter Berlinben a német közlekedési miniszterrel, Volker Wissinggel folytatott tárgyalásai után. Németországban a növekvő energiaárak, elsősorban az üzemanyagárak emelkedése miatt Németországban nyárra, a júniusi-augusztusi időszakra vezették be a havonta kilenc euróba (3600 forint) kerülő bérletet, amely a helyi közlekedési vállalatok járatai mellett a Deutsche Bahn vasúttársaság regionális járatain is érvényes.

A kezdeményezés nagy sikernek bizonyult, rengetegen tértek át a közösségi közlekedésre az autóhasználatról.

Palkovics olyan részletekbe nem merült el, hogy hogyan is finanszíroznák a kedvezményes bérleteket, vagyis ki állná a cehet: a városi közlekedési cégeket tulajdonló önkormányzatok, vagy a magyar állam.

Palkovics, aki azzal is elbüszkélkedett, hogy az ő berlini látogatása volt az újonnan alakult kormány első minizsteri szintű tárgyalása külföldi kormánnyal, ezen felül a közlekedési ipart meghatározó új technológiákról, az elektromos és hidrogénalapú meghajtásról, illetve a szintetikus üzemanyagokról is tárgyalt minisztertársával. (Via MTI)