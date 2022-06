Kina kipróbálná, milyen is egy "katonai művelet"

Nem kis feszültséget sikerült keltenie a héten Kína legfőbb vezetőinek. Előbb a kínai külügyminisztérium nevezte "Kína területi vizeinek" a Tajvani-szorost, amit a világ Kínán kívüli része nemzetközi vizekként tart számon, melyekre vonatkozik a hajózás szabadsága - ezt az amerikai flotta rendszeres áthajózásokkal is igyekszik demonstrálni. De ennél is nagyobb aggályokat okozott, hogy a kínai állami média eheti beszámolói szerint Hszi Csin-ping elnök aláírta azokat a rendeleteket, amelyek próbajelleggel engedélyezik a kínai hadseregnek, hogy Kína területén túl is kipróbálja "a háborútól eltérő katonai műveleteket".

Hszi Csin-ping kínai elnük, pártfőtitkár és a központi katonai tanács elnöke kínai békefenntartókkal videokonferenciázik 2022. január 22-én. Fotó: LI GANG/Xinhua via AFP

Hogy ez pontosan mit takar, az nem igazán derül ki a szűkszavú beszámolókból, de a megfogalmazás aggasztóan hasonlít a "különleges katonai műveletre", aminek Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajnában indított háborúját nevezi. A kormányzati, erősen nacionalista hangvételű pletykalap, a Global Times szerint a rendelet, "megteremti a jogalapot, hogy a Népi Felszabadító hadsereg megvédhesse Kína nemzeti szuverenitását, biztonságát és fejlesztési érdekeit", illetve megteremti a katasztrófaelhárítási, humanitárius és békefenntartó missziók lehetőségét. Ezen felül a lap szerint a rendelet nyilvánosságra nem hozott részei lehetővé teszik, hogy a kínai haderő "megelőzze a regionális instabilitás következményeinek begyűrűzését", illetve "biztosíthassa a stratégiai árucikkek, például az olaj szállítási útvonalait".

Csen Ou-po, a kormányzó tajvani Demokratikus Haladó Párt tagja csak remélni tudja, hogy Hszi rendeletét Kína nem arra használja majd, hogy "más országokat rohanjon le". A térség biztonságpolitikájának szakértője, Blake Herzinger szerint azonban a rendelet "nem annyira baljós", inkább csak a kínai haderő nagykorúsodását jelzi". "Inkább gondolom azt, hogy ez stabilizáló műveletekről vagy más, kínai befektetésekhez és kínai állampolgárok külföldi tevékenységének védelméről szólhat".

Az ausztrál védelmi miniszter, Richard Marles szerint pedig annak a jele, hogy Kína "oly módon kívánja maga körül alakítani a világot, ahogy korábban nem tette". (Via The Guardian)