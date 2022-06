Hónapok óta rossz a Várkert Bazár liftje

Hónapok óta nem üzemel a Várkert Bazárt a várral összekötő lift, jelentette az RTL Híradója. Az üzemen kívüli liftnél pedig még csak egy tábla se jelzi, hogy merre van az a szűk lépcső, amelyen át a Várkert bazár aljától induló mozgólépcsőn érkezők megközelíthetnék a királyi palotát.

A szűk lépcső a szállodahajókkal érkező, a várost aztán buszokkal járó idősebb turistáknak amúgy se opció, mondta a Híradónak Fejes Erika idegenvezető. A turistabuszokat az építkezések miatt kitiltották a várból, azok a Várkert Bazár előtt tehetik le utasaikat, ahonnan adná magát, hogy a mozgólépcső-lift párossal menjenek fel a turisták a várba.

Feljutni persze a siklóval is fel lehetne, de addig is el kéne gyalogolni, és még külön jegyet is venni rá.

A lift hiányában Szatmáry Judit idegenvezető már nem is viszi fel az idősebb csoportjait a várba. "Bevallom, én most kénytelen voltam az utolsó túrámon a várat kihagyni és helyette mondjuk egy Városligetet kínálni. Ami nagyon tetszett a csoportnak, de nem feltétlenül helyettesíti a várat" - mondta.

V. Naszály Márta, a kerület polgármestere szerint is nagy szükség volna a liftekre, de addig is a 16-os buszt ajánlja a turistáknak. A sikló is megoldás, de a buszos turistáknak, akiket a Várkert Bazár aljában tudnak letenni a városnéző buszok, egyik se jelent feltétlenül megoldást.

A Várkert Bazár szerint a lift azért nem üzemel, mert egy "olyan speciális alkatrészre" van szükség a javításhoz, amely jelenleg nem elérhető. Ennek ellenére azt ígérik, hogy július végéig megjavítják a liftet.