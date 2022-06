A jelek szerint szövetkezeti rendszerben kezelik az orosz oligarchák Putyin vagyonát

Különös óvatlanság leplezte le azt az informális hálózatot, amely olyan vagyontárgyakat kezel, amiket Vlagyimir Putyin orosz elnök szinte sajátjaként használ. Az orosz elnök gyakorta mutatkozik azokban a palotákban, jachtokon, szőlősökben és nyaralókban, melyek papíron különböző barátai és üzletfelei tulajdonában állnak. Bár a vagyontárgyak más és más magánszemély, cég, vagy alapítvány tulajdonában vannak, egy dolog mégis összeköti őket. Egy emailszerver. Valamennyi, Putyinhoz szorosan köthető vagyonelem tulajdonosa az llcinvest.ru domént használja.

A hálózatnak az OCCRP oknyomozó projekt és a Meduza egy éven át tartó nyomozása alapján 86 cég és "civil szervezet" a része, melyek együttesen több mint 4,5 milliárd dollárnyi, vagyis 1702 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkeznek. A cégek IT szolgáltatója a Moszkomszvjaz, ami szorosan kötődik a Rosszija Bankhoz. Ez utóbbi bankot Putyin magánbankjaként tartják számon, de a többi orosz felsővezető is itt vezeti számláját.

Egy tavaly szeptemberi levélváltásról készült képernyőfotó szerint a papíron független társaságok vezetői úgy egyeztettek a napi ügymenetről, mintha egyetlen nagy szervezet részei volnának, írja a Guardian. Egy, a téma érzékenysége és a jelen politikai helyzetre tekintettel névtelenséget kérő orosz korrupciószakértő szerint ez felveti a kérdést, hogy vajon áll-e fölöttük egy közös menedzsment. "Az LLCInvest leginkább szövetkezetnek vagy társulásnak tűnik, amiben a tagok osztoznak a hasznon és a javakon" - mondta.

Vlagyimir Putyinról évek óta feltételezik, hogy hatalmas vagyonnal rendelkezik, de papíron eddig ezt nem sikerült bizonyítani. Még ha gyanús is, hogy közvetlen környezetének tagjai hatalmas vagyont halmoztak fel. Az LLCInvest létezése erősíteni látszik a korábbi gyanút, amit Szergej Kolesznyikov orosz üzletember tíz éve fogalmazott meg. Kolesznyikov szerint az orosz államból élő oligarchák egyfajta közös befektetési alapot hoztak létre Putyin javára.

Putyinnak hivatalos vagyonbevallása szerint egy szentpétervári lakása, két szovjet gyártmányú gépjárműve, egy lakókocsija és egy kis garázsa van csak. Bár az OCCRP és a Meduza nyomozása nem tudott olyan tulajdonosi szerkezetet feltárni, amely közvetlenül Putyinig is elérne, az llcinvest domént használó cégek tulajdonolják például azt az egymilliárd dollár értékű villát a Fekete-tenger partján Gelendzhikben, amit Alekszej Navalnij szerint Putyinnak építettek. A palota tulajdoni jogát Arkagyij Rotenberg, a Putyin szentpétervári dzsúdós cimborájából lett oligarcha vállalta magára. A palota papíron a Kompleksz nevű cégé, amely a Binom leányvállalata. A Binom igazgatója tavaly júliusban regisztrált magának emailcímet az llcinvest doménon.

A gelendzhiki palota körüli szőlőket Putyin két szövetségese, Gennagyij Timcsenko és Vlagyimir Kolbin vették a nevükre, nekik is van llcinvestes emailjük. Ők ketten két nonprofit alapítványt is kezelnek, amelyeknek szintén van llcinvestes emailjük, és amelyeknek jelentős mennyiségű készpénzük van.

Szintén az LLCInvesthez köthető Jurij Kovalcsuk Ozon nevű cége. Kovalcsuk a Rosszija Bank elnöke és legnagyobb részvényese, az Ozon pedig annak az Igora síparadicsomnak a tulajdonosa, ahol 2013-ban Putyin lányának a menyegzőjét tartották.

A csak Putyin dácsájának nevezett, Szentpétervárhoz közeli villát névleg tulajdonló Szergej Rudnovnak is van llcinvestes emailje. (Via The Guardian)