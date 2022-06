Tényleg megéri felkelni hajnali 3-kor megnézni a Naprendszer összes bolygóját, vagy túlértékelt ügy ez az "ezredéves csoda"?

Elvileg, hangsúlyozom ELVILEG olyan elképesztő dolgok láthatók múlt péntekről június 28-ig a hajnalhasadás előtti égen, kelet felé bámulva, amilyenek utoljára 947-ben, vagyis Géza fejedelem kétéves korában. És legközelebb 2494-ben, az első sikeres közös ellenzéki kampány idején. Ezek az elképesztő dolgok a Naprendszer bolygói. Mindannyian, egymás mellett felsorakozva, egyszerre. Ráadásul a Nap felől nézve pont a csillagunktól való távolságuk sorrendjében. Az öt szabad szemmel is látható, úgyis mint Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz, a nevüknek megfelelően segédeszköz nélkül, az Uránusz és Neptunusz pedig távcsővel vehetők ki. Utóbbit mindenképp érdemes vinni, akkor is, ha szarunk az Uránuszra és kinevetjük a Neptunuszt, mert a csillagászok azt ígérik, hogy távcsővel a szabad szemmel láthatók olyan izgalmas részletei, mint mondjuk a Szaturnusz gyűrűi is láthatóvá válnak.

A bökkenő annyi, hogy a tudományos lelkesedés néha a legjobb szándék mellett is felnagyítja a dolgokat és a szakember mást lát, mint mi, hétköznapi, taplószemű nemcsillagászok. És mivel a jelenség a lehető legrosszabb időszakban, világosodás előtt közvetlenül látható, puszira butaság lenne 2-kor felkelni.

Távcsővel - amivel pont a különleges együttállás nem látszik, a bolygók külön-külön viszont annál jobban - a Szaturnusz így néz ki:

Fotó: Tamási Viktor

(Ez a kép a szerző leírása szerint "2022. 06. 19. Hajnali 3:30 körül. 90/900 skywatcher refraktor, 10mm okular 3x barlow + digital zoom 1.8x Poco x3 pro - val készült", bármit is jelentsen ez.)

Éppen ezért kérdezem azokat, akik szabad szemmel látták a jelenséget, hogy milyen? Öt sima, fénylő pont, csak az ember tudja, hogy ezek bolygók? Látványosabb?



Ha láttad, kérlek írd meg kommentben, vagy, ha nem vagy előfizető, levélben a szilyl KUKAC 444.hu címre, köszönöm!