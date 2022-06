Megszűnhet a Ripost, sok embert kirúgnak a kormányzati bulvársajtóban

Megszűnhet a jövőben a Ripost, a kormányzati médiaholdinghoz tartozó bulvárlapot összeolvaszthatják a Borssal - értesült a Media1. Az Azonnali pedig azt írja, hogy szerdán 10 embernek mondtak föl a Borsnál és a Metropolnál, leginkább tördelőknek és olvasószerkesztőknek, a pletykák szerint azért, hogy helyet csináljanak a ripostosoknak.

A Bors 2018-ban került a KESMA szárnyai alá, 2019-ben pedig a Ripostot is vezető Ómolnár Miklós irányítása alá került. Az Azonnali cikke szerint már akkor felröppent a pletyka, hogy nagy leépítések lesznek a lapnál, hogy az Ómolnárhoz lojálisabb ripostosokkal töltsék föl a lapot. Ómolnárnak a Bors 2019-es karácsonyi buliján kellett nyugtatnia az embereket, hogy nem akar úgy bevonulni a magyar sajtótörténetbe, mint aki elsüllyesztette a Borsot. A két lap értesülései szerint Bors most is megmaradhat, még ha az eredeti stábból már nem is maradtak sokan a lapnál a mai leépítések után.

A Media1 cikke szerint a KESMA racionalizálásba kezdett mostanában, a Mediaworks bezárta a City7 nevű lapot és a FourFourTwo című, Szöllősi György kormányzati fősportriporter által vezetett focis portált. Ezen kívül a kiadónál és a megyei lapoknál is leépítések voltak.