„Az Elf Bar azt teszi függővé, aki korábban nem dohányzott”

„Az Elf Barról nem tudunk igazából semmit. Színes, szagos nikotintermék, de nincsenek ellenőrzött vizsgálataink arról, hogy mennyi a nikotintartalma, hogy milyen az ízesítő- és az egyéb anyagtartalma. (...) Pont azoknak szól a kinézete, a trendisége, az ízvilága alapján, akik eddig nem voltak függők, nem használtak nikotinterméket. Innentől kezdve egyértelműen »ki kell rakni a stop jelet»” – mondta Toldy-Schedel Emil, kardiológus, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, a Magyar Ártalomcsökkentő Egyesület elnöke a hvg.hu-nak.

Szerinte az Elf Bar pont azokat az ízvilágokat használja, „amikről az e-cigarettákkal kapcsolatos kutatások során már bebizonyosodtak, hogy nem a leszokásban segítenek, hanem új belépőket hoznak”.

Toldy-Schedel azt mondja, az Elf Bar egy olyan termék, „amit egy klasszikus dohányos nem fog használni, de használni fog az, aki soha nem dohányzott. Nikotinfüggővé tesszük vele a használóit”. Az Elf Barról csak annyit tudni, hogy „függőséget okozó anyagot viszünk be vele a szervezetünkbe”, és általában 12-16 évesek használják, akiknek „a kezében nem akarunk dohányterméket látni”. Szerinte épp emiatt „nem védhető a termék”.

Zacher Gábor nemrég azt mondta, az Elf Bar gyakorlatilag „egy új járvány”, és ahogy Horváth Bence is írja a cikkében, a színes e-cigik pár hónap alatt elképesztő tempóban terjedtek el a magyar diákok körében, miközben Elf Bart hivatalosan nem is lehetne kapni Magyarországon. A NAV június közepén jelentette be, hogy átfogó akciót indít az Elf Bar árusítói ellen.