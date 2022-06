Pintér: Ősszel felmérik a magyar iskolások képességeit

Ősszel, szeptember-október elején felmérést készítenek a magyar diákok képességeiről, jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter, aki az új kormányban már az oktatásért is felel.

Az Infostart szerint mindezt a PISA-eredményekkel kapcsolatban mondta a Károli Gáspár Református Egyetem Szabadegyetemén, de nem derült ki, pontosan milyen felmérést terveznek, és mennyiben fog eltérni akár a PISA-tól, akár a magyar kompetenciaméréstől.

Elhangzott az is, hogy a tanároknak meg kell mondaniuk, szerintük mi az optimális osztálylétszám. (Májusi miniszteri meghallgatásán Pintér azt mondta, fel kell mérni, jó-e, hogy ennyi iskola van az országban, érdemes-e nyolc gyereknek fenntartani egy intézményt. Ebből sokan arra következtettek, hogy akár összevonások, bezárások is elképzelhetők, ami összefügg az osztálylétszám kérdésével is.)

Pintér Sándor Fotó: Németh Dániel/444

A tudósítás szerint Pintér nem hozta szóba a pedagógusbéreket, viszont elismerte, hogy rendőrhiány van, aminek az az oka, hogy jól megy a gazdaságnak, és sok helyen szívesen látják a korábbi rendőröket.

Az egészségügyben átszervezéseket ígért, de nem részletezte, mire készülnek pontosan. (Az országos kórház-főigazgató néhány hete nagy vonalakban beszélt arról, milyen problémákat kellene megoldani.)