777 millió csak bérekre és juttatásokra – rommá fizetik az Alapjogokért Központ embereit

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója mosolyogni próbál az amerikai republikánus tábor Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésû konferenciáján a Várkert Bazárban 2022. január 26-án, sikertelenül Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Jelentős összegeket visznek haza az Alapjogokért Központ munkatársai - derül ki a hvg.hu összeállításából, amit a think-tanket működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. mérlegadatai alapján tett közzé a hetilap weboldala szerda kora délután.

A nonprofit társaság a választást megelőző 2021-es évben összesen 777 millió forintot fordított személyi jellegű költségekre. Ez az összeg 38 százalékkal magasabb, mint 2020-ban, és a cég teljes kiadásainak 65 százalékával egyenlő.

A cég létszáma 37 fő volt tavaly, ami azt jelenti, hogy államtitkári szintű fizetések repkedhetnek az alapjogosak köreiben.

Ha ezt a teljes összeget az alkalmazottak kapnák, átlag 1,75 milliós bruttó jövedelme lenne a munkatársaknak – de ennél valószínűleg egy picivel alacsonyabb alapbérrel is be kell érniük, mert a bértömeghez hozzátartoznak a nem teljes foglalkoztatásban lévő kollégák juttatásai is. Igaz, beletartoznak a béren kívüli juttatások is, így aki iparkodott az évben, az alighanem elégedetten fordulhatott rá a kampányra.

A központnak minimális árbevétele van (33 millió forint), viszont „egyéb bevételei” 1,35 milliárdra rúgnak, és ebben a hvg.hu szerint ráadásul nincsenek benne a külső forrásból származó bevételek. Csak a Rogán Antal féle Miniszterelnöki Kabinetiroda 1,5 milliárddal tolta meg őket a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül.

Az Átlátszó kalkulációja szerint a központhoz került összegek összértéke elérhette akár a 9 milliárd forintot is – ebből futotta szaunára és fitneszteremre is az új központban; ilyen körülmények között már tényleg nem illik kifogást találni, ha az embernek csak annyi dolga van, hogy dicsőítse a kormányt.

A szervezetet a KESMA kuratóriumi elnöke, Szánthó Miklós vezeti, aki szívesen áldoz a megkeresett pénzből látványos és meghökkentő nyakkendő-zokni kombinációkra, de fontos szerepe van a stratégiai igazgató Kovács Istvánnak is, aki kormánypárti Facebook-műhely Megafont is működteti.

Biztonságpolitikai szakértőként itt keresi a kenyerét az egykori III/III-as Horváth József, a katonai elhárítás egykori helyettes főnöke, és „tanácsadóként” innen vesz fel apanázst a nyílt antiszemita uszításoktól sem mindig óvakodó CÖF-ös „politológus” Fricz Tamás is. (hvg.hu)