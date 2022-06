„Azért vagyunk hajléktalanok, mert nem keresünk annyit, hogy Budapesten kivegyünk egy albérletet”

Új hajléktalanstratégiát fogadtak el Budapesten.

A szállók egyszerű felújítása helyett a megelőzésre és a megfizethető lakásokra akarnak koncentrálni.

Az előkészítésbe hajléktalan embereket is bevontak, egyikük beszédet mondott a képviselőknek a Városházán.

A Fidesz egy feltétellel szavazta volna meg a stratégiát, Karácsony Gergely kompromisszumot akart, az ellenzéki képviselők viszont nem.

Hétfőn délután tíz-egynéhányan gyűltek össze a budapesti Városháza egyik földszinti termében. Közös bennük, hogy mindnyájan megélték, milyen, ha az ember hajléktalanná válik, utcára kerül, tömegszállóra kényszerül. „Mintha börtönben laknál, kábé” – mondta Anna, a beszélgetőkör egyik résztvevője.

Elsősorban azért találkoztak, hogy eldöntsék, melyikük szólaljon fel a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, ahol az új hajléktalanstratégiáról is szavaztak. Anna neve komolyan felmerült, de mivel aznap reggel hattól este hatig osztották be, és a kollégája is lebetegedett, esélye sem volt elszabadulni a munkából.

Néhányan régről ismerik egymást, és az elmúlt hónapokban mindnyájan részt vettek a huszonöt fős Tapasztalati Szakértői Tanácsban, amit azért hoztak létre, hogy a hajléktalan emberek véleménye is bekerüljön a róluk szóló stratégiába. Végül 20 pontban írták össze követeléseiket: legyenek megfizethető bérlakások, szüntessék meg a zsúfolt, poloskás, csótányos szállásokat, nyissanak több közvécét. (A tanács mellett további 200 hajléktalan embert kérdeztek meg különböző fórumokon a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai.)

„Azt lesz nehéz lenyeletni a közgyűlés tagjaival, hogy nem azért hajléktalan az ember, mert elvált, vagy mert bűnöző és alkoholista.

Azt megértik, hogy jobb, ha szétterítjük a városban az ellátást, de hogy eszik meg, hogy mi is emberek vagyunk, és nem juhok, akiket akolba kell terelni? Ezt kellene valahogy varázslatosan megoldani a felvezetésnél” – mondta Gyula, aki ismert hajléktalan aktivista, és szervezőként segítette a tanácsot. A szemközt ülő Karácsony Gergely főpolgármester igazat adott neki: „Szégyellem, hogy ezt a mondatot ki kell mondani a közgyűlésben, de ki kell mondani.”

Gyula Fotó: Németh Dániel/444

Két nappal később Lestyan György, egy négygyermekes, fizikai munkát végző férfi állt a pulpitusra. „Kilencre ott akarok lenni, hogy lássam, milyen arcok ülnek velem szemben – mondta hétfőn, kezében szorongatva a 117 oldalas stratégiát. – Ez nagyon fontos nekem.”

György kilenc évvel ezelőtt költözött a családjával Csongrádról Budapestre a jobb megélhetés reményében. A munkahely mellett lakást is sikerült szerezniük, ellátási szerződést kötöttek egy idős férfivel, de mint mondta, idővel „sok minden kiderült”, konfliktusaik után egyik napról a másikra majdnem az utcára kerültek.

A kilakoltatásra érkező rendőröktől tizennégy nap haladékot kaptak, ami „maga volt a pokol”. A tulajdonos elzárta a gázt, lekapcsolta a villanyt, a lakást is lelakatolta, ezért a Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményébe, majd egy fővárosi fenntartású munkásszállóra kerültek. Azóta is ott laknak.

György Fotó: Németh Dániel/444

György szerint az albérletpiacon 200-250 ezerért találnának lakást, miközben 240 ezret keres, ráadásul mindenhol két-három havi kauciót kérnek, és a legtöbb esetben eleve elutasítják őket a gyerekek miatt. Volt, aki a szemébe mondta: kutya, macska jöhet, de gyerek nem, mert azt nem lehet agyonütni.

„Nem azért vagyunk hajléktalanok, mert nem akarunk vagy nem tudunk dolgozni, hanem egyszerűen nem keresünk annyit, hogy Budapesten kivegyünk egy albérletet, vagy vegyünk egy lakást, vagy felvegyünk egy hitelt, vagy a kormány által nyújtott támogatásokat igénybe vegyük. Nem ránk épül, nem minket segít” – mondta György a közgyűlés előtt, időnként elcsukló hangon.

Nem fognak csodát tenni

„Ha nem is tudunk mindent megcsinálni abból, amit leírunk, legalább jó irányba menjünk” – mondta Karácsony a hétfői beszélgetésen. „Nem csak rajtunk múlik, mert nagyon sok pénz kellene. De ha kevés pénz van, még fontosabb, hogy hatékonyan használjuk fel.”

Azt ígérte, ha a kormány meg tud állapodni az uniós pénzekről, akkor „sok mindent lehet”, de akkor sem fognak tudni annyi bérlakást építeni, amennyire szükség lenne.

Régi probléma, hogy Budapesten nincs elég lakás, amit nem piaci alapon adnak ki. A tavaly elfogadott városfejlesztési stratégia 20-25 év alatt háromszorosára-négyszeresére emelné az ilyen lakások arányát, de kimondja, hogy ehhez a kormány lakáspolitikájának is változnia kell. Ezek a távlatok és feltételek nyilván nem segítik azokat, akik most vannak nehéz helyzetben.

Akkor mit lehet csinálni?

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint új szemléletben készítették a stratégiát, mivel a megfizethető lakhatást tették a középpontba, és a megelőzésre koncentrálnának ahelyett, hogy csak a hajléktalanszállókat próbálnák fejleszteni.

Idén elindítják a Fővárosi Lakásügynökséget.

Egyrészt ez fogja kezelni a fővárosi tulajdonú önkormányzati lakásokat, másrészt magántulajdonosoktól venne használatba, majd adna bérbe lakásokat a piaci árnál 20-30 százalékkal olcsóbban. A tulajdonosok cserébe garanciákat és stabil bevételt kapnának.

A tavaly nyilvánosságra hozott koncepció szerint olyan embereket vonnának be, akik munkával és jövedelemmel rendelkeznek, mégsem tudnak megfelelő lakást találni. Közéjük tartozhatnak az átmeneti szállók, anyaotthonok lakói, volt állami gondozottak, vagy a családok átmeneti otthonából kiköltözők. (A lakásügynökség kipróbált modellnek számít, önkormányzatok és civil szervezetek is működtetnek ilyeneket. Gyakran maguk a szociális munkások is rászorulnak.)

Fotó: Németh Dániel/444

Szolidaritási Alapot hoznak létre.

A kerületek idén összesen 300 millió forintra pályázhatnak, hogy a kilakoltatás szélén állókat vagy hajléktalan embereket támogassanak.

Költhetik a pénzt önkormányzati bérlakások akadálymentesítésére, családon belüli erőszak áldozatainak támogatására, fogyatékos emberek, pszichiátriai betegek lakhatására és közösségi ellátások (például házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek segítése) fejlesztésére is.

Emberségesebbé tennék a szállókat.

Budapesten egyetlen hajléktalanszállón találni egyágyas szobákat, mindenhol máshol emeletes ágyak sorakoznak. Ez megnehezíti az együttélést, a munkába járást, és megfosztja az embereket a privát szférájuktól.

Misetics Bálint, Karácsony lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója szerint a fővárosi fenntartású intézményeket át fogják alakítani, de hogy mennyire gyorsan, az nagyban függ az uniós forrásoktól.

Jobban szétszórnák az ellátóhelyeket a városban.

Ez főleg Józsefvárost érinti, mivel ott található az éjjeli menedékhelyek negyede és a nappali ellátóhelyek 18 százaléka. Pikó András polgármester a közgyűlésben azt mondta, ez „nem szolidáris, és nem igazságos a fővárostól”. Szerinte politikailag nagyon nehéz, de elkerülhetetlen ezen változtatni.

Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan csinálnák. A stratégiában írnak még kiterjedt lakbértámogatási programról, elsőként lakhatásprogramról, az önkormányzat által adható szociális támogatások emeléséről, de ezekről nem derülnek ki konkrétumok. A tervek szerint szeptemberben nyújtják be a részletesebb cselekvési tervet. (A lakhatással foglalkozó Utcajogász Egyesület is részben a konkrétumokat hiányolja.)

Karácsony: Egyedül az autópályán

György beszéde után a Fidesz-frakció jelezte, hogy támogatják a stratégiát, de csak akkor szavazzák meg, ha kiveszik belőle azt a részt, amiben a kormánynak tesznek ajánlásokat. Ez alig egy oldalt jelent, olyan javaslatokkal, mint hogy támogassák a bérlakások építését, vagy nyújtsanak érdemi segítséget a szegényeknek.

Bár a többségnek elvileg nincs szüksége fideszes szavazatokra, Kiss Ambrus javasolta, hogy az egységes kiállás érdekében kössenek kompromisszumot. Karácsony felvetette, hogy ha ki is veszik ezt a részt, szavazhatnának külön a kormánynak tett ajánlásokról.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Csakhogy a képviselők nem akartak engedni a Fidesznek. Horváth Csaba vállalhatatlan kompromisszumról, Soproni Tamás a stratégia kiheréléséről, Pikó András erkölcstelenségről beszélt. Niedermüller Péter, V. Naszályi Márta és Őrsi Gergely sem akarták kivenni a kormányról szóló részt.