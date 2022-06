Húsz százalékra gyorsulhat az élelmiszerárak növekedése a következő hónapokban

Majdnem 13 százalékkal került többe a disznóhús májusban, mint egy évvel korábban, ídézte a KSH statisztikáit az RTL Klub Híradója az élelmiszerárak növekedéséről szóló riportjában. A Hússzövetség szerint a java még hátra van a drágulásnak. Ennek most az aszály az oka, ami miatt a takarmány ára növekedhet. Pedig már most hatvan százalékkal drágábban vásárolják fel a húst a nagykereskedők.

Az RTL Klub beszámolója szerint Magyarországon a részbeni árstop miatt is gyorsabb ütemben emelkednek az árak, mint Európában. A Magyar Nemzeti Bank elemzői ezt most az alacsonyabb termelékenységgel magyarázta. Előrejelzésük szerint a következő hónapokban akár 16 százalék is lehet az infláció, ezen belül az élelmiszerek ára 20 százalékkal is emelkedhet.

Előrejelzésük szerint az infláció ősszel tetőzhet, és nagyjából másfél év múlva csökkenhet újra 4 százalék alá.