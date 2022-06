Varga Judit szerint ideológiai őrületek ejtették rabul az Európai Uniót

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Magyarország igazságügyi minisztere, amiben szó esett fociról és Orbán Viktorról is, de főleg arról beszélgettek, hogy az Európai Unió egyszerűen támadja hazánkat.

Varga Judit szerint Magyarország nem lóg ki a sorból, ha uniós cselekvésről van szó, megszavaztuk például a szankciókat is, pedig „voltak elvi fenntartásaink”.

„Én Magyarországot egy elvi alapon álló, korrekt együttműködő partnerként látom, de amikor ideológiai őrületek ejtik rabul az uniót, megőrizzük a józanságunkat. Hiszen tudunk különbséget tenni aközött, hogy gázzal vagy ideológiával lehet-e fűteni. Sajnos egy nagyon erős, liberális fősodratú média által vezérelt világban nehéz rávilágítani a tényekre, de mi erős nemzetállamok erős együttműködéséből szeretnénk sikertörténetet látni a jövőben, és csupán azért, mert bizonyos alapvető elvi kérdésekben nem értenek egyet a partnerek, nem jelenti azt, hogy ne tudnának együttműködni a tárgyalóasztalnál pragmatikus alapon” - mondta a miniszter a kormányközeli lapnak.

Varga Judit úgy véli, hogy az európai elit politikai programja „elszakadt az európai emberek valós igényeitől”, ami már a bevándorláspolitikában is megmutatkozott, most meg a háború kapcsán is látható. Szerinte az energiaszankciók károsak, és csak fokozzák a bajt.

A tagállamok vétójogának megvonásáról azt gondolja, nem valószínű, hogy megtörténik.

Az év végén Magyarországra érkezik a Pegasus-vizsgálóbizottság, ami Varga meghallgatását is kezdeményezte, erről azt mondta, hogy amiről kérdeznék, az mindenhol a nemzetbiztonság területéhez tartozik. „Ezt más országgal nem mernék megtenni, a kettős mérce nyilvánvaló” - mondta.

A Ryanairről Varga azt mondta, az extraprofitadó-balhén túl is vizsgálni kéne a légitársaságot, olyan sok fogyasztói panasz érkezik rájuk.

„Van jogi keret arra, hogy ezt az arroganciát, ami sok állampolgárunk számára nagyon sérelmes, közelebbről megvizsgáljuk. Ezért is rendelt el június 21-én soron kívüli témavizsgálatot az Igazságügyi Minisztérium a társasággal szemben. A Ryanair hozzáállásának meglesz a következménye” - mondta.