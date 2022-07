Elkezdődött az Oroszországban fogvatartott amerikai kosárlabdázó pere

Több mint 4 hónappal azután, hogy letartóztatták a moszkvai repülőtéren, elkezdődött Brittney Griner amerikai kosárlabdázó pere Moszkvában - írja a BBC. Az amerikai női profi kosárlabda liga, a WNBA egyik legnagyobb sztárját, aki az orosz ligában is játszott, kábítószercsempészettel vádolják, mert amikor még februárban haza akart repülni az Egyesült Államokba, az elektromos cigijében cannabis-olajat találtak. Ha bűnösnek találják, akár 10 év börtönt is kaphat.

Ahogy korábban írtuk, Griner az amerikai női kosárlabda-történet egyik legtöbb díját besöprő játékosa, kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros WNBA-bajnok, hétszeres All Star-tag, zsákolásairól és blokkjairól is híres, az elmúlt évtizedek legnagyobb női tehetségének számít. Amerikában a Phoenix Mercury csapatában játszik, 2014 óta viszont az amerikai szezon után az orosz UMMC Jekatyerinburgban is játszott, három orosz bajnoki címet is bezsebelve a csapattal.

Bilincsben vezetik a moszkvai tárgyalásra Brittney Grinert. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Az amerikai női kosárlabdában elég gyakori, hogy a hazai szezon szünetében máshol, főleg európai csapatoknál is játszanak játékosok, a WNBA kosárlabdázóinak nagyjából fele játszik az USA-n kívül is. Ennek részben az az oka, hogy a női kosárlabdában sokkal kevesebb a pénz Amerikában, mint az NBA-ben. Külföldön viszont sokkal jobban megfizetik a játékosokat, Oroszországban például a WNBA játékosai nagyjából ötször annyit keresnek, mint otthon.

Griner letartóztatása akkor is bejárta volna a világsajtót, ha annak nincs semmilyen geopolitikai körítése, mindez viszont akkor történt, amikor Ukrajna lerohanása miatt Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolata évtizedek óta a legrosszabb. Az orosz hatóságok tagadták, hogy Griner ügyének bármi köze lenne az orosz-amerikai viszonyhoz és az ukrán háborúhoz, de maga a tény, hogy ezt tagadni kell, sokat elmond a helyzetről. Az amerikai kormány követeli Griner szabadon engedését, sokak szerint pedig az amerikai kosaras ellen szovjet időket idéző kirakatper készül.

Brittney Griner, a Phoenix Mercury játékosa Fotó: CHRISTIAN PETERSEN/AFP

Grinert nemcsak kábítószer birtoklással, hanem egyenesen csempészettel vádolják, amiért a legnagyobb kiszabható büntetés 10 év. Ez elvileg azoknak jár, akiket nagy mennyiségű droggal érnek tetten, míg Grinernél csak viszonylag kevés kábítószert találtak, ez azonban nem biztos, hogy egy ilyen, politikailag érzékeny ügyben meghatja a bíróságot. A Guardian cikke szerint az orosz bíróságok a vádlottak 1 százalékát szokták felmenteni, de még ha nem is találják bűnösnek, az orosz kormánynak hatalmában áll megváltoztatni az ítéletet.