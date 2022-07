Egy nap alatt megduplázódtak az Átrium adományai, de ez nem pótolhatja az állami támogatást

Idén tízéves lesz (lenne) a 2012-ben újranyitott Átrium, de jelen körülmények között nem látszik, hogy a következő, jubileumi évadot hogyan tudnánk meghirdetni - írta ki az Átrium kedden, csütörtökön pedig már arról számoltak be, hogy elkezdik lehúzni a rolót: „a következő hetekben az Átrium utolsó előadásait láthatják, akik jegyet váltottak rá. Az utolsó Az Őrült Nők Ketrecét, az utolsó Igenist, az utolsó Isteni végjátékot... és így tovább. Nem tudjuk tovább tartani a színházat”.

A többi magánszínházhoz hasonlóan az Átrium is kapott eddig állami támogatást, de a tao-rendszer felszámolása utáni, átláthatatlan osztogatásból teljesen kimaradt. „A Nemzeti Kulturális Alapból megítélt támogatások kifizetése is áll, mert a hivatalos tájékoztatás szerint nincsen, aki alá tudná írni a támogatási szerződést” - teszik hozzá.

„Szakmai munkánk a nagymúltú fővárosi színházakkal összevetésben is megállja a helyét, művészi színvonalát és nézőszámát tekintve egyaránt; programunkban erősen jelen van a határon túli színjátszással való együttműködés és az alapvetően kortárs magyar szövegekre épülő ifjúsági program is. Ebben a – koronavírussal terhelt – évadban is több mint ötvenezer ember váltott jegyet az Átrium előadásaira. A jelenlegi állapotot tekintve egy jegyre lebontva nulla forint támogatást kaptunk, míg a legtöbb színháznak 10 és 20 ezer forint közötti támogatást ad jegyenként az állam (a Nemzeti Színháznak pedig körülbelül 70 ezret)” - érzékeltette az abszurd mértékben egyenlótlen helyzetet a színház.

Az Átrium újfent a magánadományozókhoz fordult, és a segélykiáltásuk hatására június 27. és július 1. között 3.635.942 forint érkezett hozzájuk egyszeri támogatásként, Mecénás Klub-tagságként, székkeresztelőként.

Tegnap éjjel már 7 millió forint fölött járt ez az összeg, az adományozók száma pedig az ötszázat közelíti.

„Az elmúlt napokban sok váratlan és szívszorító történettel találtuk szembe magunkat, hogy milyen hatással bír a mi kis színházunk ennek a városnak a lakóira” - írta egy posztban az Átrium, és külön kiemelik Jedermann kezdeményezését. Ennek az a lényege, hogy a csatlakozó kávézók (eddig nyolcan vannak) jövő csütörtökön minden eladott kávéjuk bevételét a színháznak adják.

De ezek a lelkes alkalmi akciók eltörpülnek nem csak az állami és az önkormányzati, hanem más magánszínházak állami támogatásai mellett is. A kellő távolságból hasonló méretűnek látszó Turay Ida Színház és Karinthy Színház például 300-300 milliót, a Játékszín 200 milliót kap idén, ami az Átrium szerint jól mutatja, hogy professzionális színházat – a kultúrafinanszírozás és az újraelosztási rendszerek sajátosságai miatt – ma Magyarországon csak állami támogatással lehetséges csinálni.

„Legalább valaki egyenesen, felelősséget vállalva kimondaná az állam részéről, hogy amit mi csinálunk, azt nem lehet támogatni. Hogy ez alapján lehessen dönteni” - írják, majd Fürjes Balázs miniszterhelyettest idézik, aki kampányoló képviselőjelöltként tavasszal meglátogatta az Átriumot: „Buda karakteres kulturális színfoltja az Átrium, sokféle színes, többnyire teltházas előadással. Van, aki rajong érte, van, aki kritikus vele - de egy nagyvárosban ez a természetes.” Amit az Átrium így kommentált:

Hát, a jelek szerint van, akinek nem természetes. Sőt: egyetlen független műhely léte sem természetes.



Címlapi kép: Átrium/Facebook