Liszicsanszk eleste után kezdődhet a csata Donyeck megye északi részéért

Liszicsanszk elesett. Pénteki bejelentkezésünkben már írtuk, hogy a sorsa megpecsételődni látszik azzal hogy az orosz erők a várostól északra átkeltek a Donyecen. Szombaton aztán orosz források, vasárnap pedig már az ukrán vezérkar is azt jelentette, hogy a város orosz kézre került, a védőket az ukrán tájékoztatás szerint harceszközök hiányában, az életük védelmében kivonták a városból. Ezzel a hétvégén lényegében az oroszok Luhanszk megye egész területét megszállták, bár az Institute for the Study of War (ISW) szerint kisebb ukrán alakulatok még harcolhatnak a területen, de a főerő visszavonulása után az orosz megszállók gyorsan felmorzsolhatják ezeket.

Liszicsanszk eleste, Luhanszk megye egészének orosz megszállása után a csata súlypontja Szlovjanszkba tevődhet át. A várost a hétvégén már el is kezdte bombázni az orosz tüzérség, a képen a legitim katonai célpontként értelmezhetetlen piac egyik lerombolt bódéja látható. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Hogy az oroszok mekkora hangsúlyt fektettek erre a műveletükre, azt jelzi, hogy az alig pár tíz kilométernyi frontszakaszon két főtiszt, a központi katonai körzetet vezető Alekszandr Lapin vezérezredes, és a déli katonai körzet műveleteit irányító Szergej Szuvorkin hadseregtábornok, az orosz légierő főparancsnoka is alakulatokat vezényelt. Ez persze az ISW szerint azt is jelzi, mennyire nem bízik a Kreml abban, hogy alacsonyabb rendfokozatú katonái képesek összetett műveletek vezénylésére.

Luhanszk megye teljes megszállásával az orosz műveletek súlypontja Donyeck megye északi részére tevődhet át. Ezen a részen az ukránok városok sorát erősítették meg, és most Luhanszk elestével rövidebb frontvonalon kell védekezniük - igaz, ez egyben azt is jelenti, hogy az oroszok is jobban koncentrálhatják erőiket.