Soros György: Az Egyesült Államok demokráciája összehangolt támadás alatt áll

Soros György magyar-amerikai milliárdos arról írt a Project Syndicate-re, hogy az amerikai demokráciát kívülről és belülről is veszély fenyegeti:

Kína és Oroszország elnyomó rezsimjei autokratikus államformát akarnak ráerőltetni a világra.

De a demokrácia belföldi ellenségei még fenyegetőbbek: ide tartozik a jelenlegi legfelsőbb bíróság, amit Soros szerint szélsőjobboldali szélsőségesek uralnak, és Donald Trump Republikánus Pártja, ami ezeket a szélsőségeseket a helyükre tette.

Soros szerint nem csak az abortuszellenes döntésről van szó, hanem arról is, amivel a szélsőséges bírók érveltek. „Samuel Alito bíró, a többségi vélemény szerzője arra alapozta ítéletét, hogy a 14. módosítás csak azokat a jogokat védi, amiket 1868-ban, a módosítás ratifikálásakor általánosan elismertek. Ez az érv azonban sok más, azóta elismert jogot veszélyeztet, köztük a fogamzásgátláshoz való jogot, az azonos neműek házasságát és az LMBTQ-jogokat” – írja Soros.

Soros György 2020. január 23-án Davosban. Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Soros György azt írja: „A logikus következtetést levonva ez az érvelés akár meg is engedheti az államoknak, hogy betiltsák a rasszok közötti házasságot, ahogy egyesek 1967-ig tették. Az is világos, hogy a Bíróság frontális támadást kíván intézni a végrehajtó hatalom ellen. A Bíróság éppen lejárt mandátumának egyik legnagyobb következménnyel járó ítélete megtagadta a Környezetvédelmi Ügynökségtől a klímaváltozás elleni küzdelemhez szükséges rendeletek kibocsátását.”

Soros említi a közelmúlt országos felháborodást kiváltó lövöldözéseit, említve, hogy miközben már több republikánus politikus a fegyverviselés szigorítását kérné, a Legfelsőbb Bíróság New Yorkban a fegyverlobbi pártját fogta (amire válaszul új törvénnyel kerülnék meg az ítéletet).

A Legfelsőbb Bíróság korábban az Egyesült Államok egyik legelismertebb intézménye volt, de Soros szerint most a szélsőséges többség történelmi mélypontra döntötte az intézmény tekintélyét, de mivel 6:-as többségük van és fiatalok, a szélsőségesek sokáig dominálják még a bíróságot.

Soros szerint a Legfelsőbb Bíróságot csak a Republikánus Párt földcsuszamlásszerű kiszorításával lehet megváltoztatni. Ez lehetővé tenné a Kongresszusnak, hogy törvényi úton megvédje azokat a jogokat, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság védelmére bíztak. „Ma már világos, hogy ez nagy hiba volt” – írja.

Soros szerint a radikalizálódott republikánusok ellen szükséges, elsöprő választási győzelem megszervezését szinte leküzdhetetlen akadályokkal nehezítik: olyan államokban, mint Florida, Georgia és Texas, számos törvényt hoztak, amik nagyon megnehezítik a szavazást.

Egy floridai szövetségi bíró a közelmúltban azt írta, amikor megsemmisítette az egyik törvényt, azokat „azzal a szándékkal léptették életbe, hogy a floridai választási rendszert úgy alakítsák át, hogy a Republikánus Párt előnyben részesítsék a Demokrata Párttal szemben” – írja Soros, említve azt is, hogy a republikánusok most a szavazatszámlálási és választási hitelesítési folyamatot is támadják, minden oldalról támadva az amerikai demokratikus rendszert.

Soros azt írja, nincs egyedül azzal, hogy az USA-ban a demokrácia túlélése súlyos veszélyben van, a közvéleményt felkavarta az abortuszról szóló döntés. De fel kell ismerni, miről is van szó: egy gondosan kidolgozott tervről, aminek a célja, hogy az Egyesült Államokat elnyomó rezsimmé alakítsák, és különösen a nőket célozzák meg, tekintet nélkül a pusztító következményekre – írja Soros, aki szerint mindent meg kell tenni ez ellen.

Végül azt írja, hogy bár a Demokrata Pártot támogatja, a kétpárti rendszer megvédése nem pártkérdés.