Klímaaktivisták apokaliptikus jövőt ábrázoló képpel fedték le a londoni Nemzeti Galéria egyik népszerű festményét

Hétfőn két klímaaktivista besétált a londoni Nemzeti Galériába, felkeresték John Constable The Hay Wain (A szénásszekér) című festményét, átléptek a kép előtt kifeszített kötélen, leragasztották a festményt egy apokaliptikus jövőt ábrázoló képösszeállítással, majd hozzáragasztották kezeiket az eredeti festmény keretéhez, aztán megcsókolták egymást. Mindketten Just Stop Oil (JSO) feliratú trikót viseltek.

Miután a helyszínre érkeztek, a rendőrök előbb kiürítették a helyiséget, majd őrizetbe vették a két fiatalt, az egyaránt brighton 22 éves Eben Lazarust és a 23 éves Hannah Huntot.

A legragasztott Constable-festmény 1821-ben készült, és a Galéria egyik legnépszerűbb darabjaként ismert. Egy suffolki mezőt ábrázol, amin épp keresztülhalad egy széker, ezt az idilli beállítást ragasztotta le a két aktivista egy olyan verzióval, ami az éghajlati katasztrófa következményeit mutatja ugyanott.

Lazarus szerint a művészet fontos, de muszáj megőrizni a következő generációk számára a bolygók, mert mi haszna a művészetnek, ha nincs mit enni vagy inni közben.

A Just Stop Oil aktivistacsoport a napokban több akciót is végrehajtott: legutóbb egy skót galériában, de a vasárnapi silverstone-i Forma-1 autóversenyen is demonstráltak. (BBC)