Boris Johnsont több minisztere is épp arról győzködi, hogy mondjon le

Lassan az egész maradék tory kormány a Downing Street 10-ben van épp a Guardian tudosítása szerint.

Anne-Marie Trevelyan kereskedelmi miniszter Fotó: Suzan Moore/PA Images via Reuters Connect

Anne-Marie Trevelyan kereskedelmi miniszter nemrég ment be, Priti Patel belügyminiszter pedig egy oldalsó bejáraton keresztül érkezett. A Times szerint négy másik kabinetminiszter is azt szeretné, ha Johnson lemondana.



Grant Shapps közlekedési miniszter Fotó: PHIL NOBLE/REUTERS

Mindez azért történik, mert Boris Johnson két minisztere és több államtitkára is lemondott az elmúlt 24 órában. Az ok pedig az, hogy Chris Pincher, a konzervatívok egyik frakcióvezető-helyettese a múlt héten saturészegen fogdosott férfiakat a Konzervatív Párt zárt londoni klubjában, a Carltonban. Pincher lemondott, Johnson pedig másnap felfüggesztette a tagságát, azóta független képviselő, de most talán elkésett a kármentéssel a miniszterelnök. Hogy miért lehet ez a botrány annyi minden más után Boris Johnson veszte, arról Király András cikkében lehet olvasni.

(Guardian)