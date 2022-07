Pár méterről géppuskával hatástalanítani légvédelmi rakétarendszert: rossz ötlet

A lehető legóvatlanabb módon próbált meg hatástalanítani egy ukrán fegyvert a videón látható orosz katona. A művelet annyiban sikeres volt, hogy az ellenség fegyvere valóban használhatatlanná vált, azonban elég kicsi az esélye, hogy a terepruhába öltözött, géppuskás katona és társa, aki az egészet lefilmezte, túlélték a harctéri győzelmüket.

A „hatástalanítás” alatt azt értették, hogy egy rövid sorozatot engedtek az ukrán járműbe. Ami ennél is nagyobb őrültség, hogy mindezt egy S-300-as rakétarendszerrel művelték. Ez egy ballisztikus rakéták ellen is bevethető légelhárító rakétarendszer. Szovjet fejlesztésű, az ukrán haderőben is rendszeresítették és nemrég Szlovákiából is érkezett ilyen fegyver. A szlovákok ugyanis az összes ilyenjüket odaadták Ukrajnának.

A the Drive szerint kicsi az esélye, hogy az orosz katonák túlélték, hisz a robbanás mértékéből látszik, hogy a silókban üzemanyaggal teletöltött rakéták, és azokon az akár több száz kilós robbanófejek is töltve lehettek.