A Gazprom leányvállalata fizette az európai politikusokat átverő ál-Klicskókat

Szolgálataikért pénzt kap a Gazprom egy leányvállalatától az az két orosz humorista, akik Vitalij Klicsko kijevi polgármestert imitálva több nyugati politikust is megtévesztett. Június végén Karácsony Gergely főpolgármester is arról számolt be, hogy őt is felhívta egy ál-Klicsko, aki „pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő.”

A Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) cikke szerint a Wowan-Lexus duó már korábban elismerte, hogy ők felelősek mások mellett a berlini kormányzó polgármester, Franciska Giffey megtévesztéséért. Majd azt is elmondták, hogy egy Gazprom-leányvállalat finanszírozza a tevékenységüket. „A Rutube-nak dolgozunk, és a Rutube nagykövetei vagyunk, így onnan szerezzük a pénzünket” - mondta Alekszej Sztoljarov (Lexus)az RBB-nek. A Rutube a Youtube orosz másolata, ami a Gazprom-csoporthoz tartozik.

Franciska Giffey és az ál-Klicsko beszélgetése

Alekszej Sztoljarov és társa, Vlagyimir Krasznov, azaz Wowan manipulált videóhívásokkal tévesztett meg politikusokat. Azt a látszatot keltették, hogy az általuk hívott féllel Vitalij Klicsko beszélget. Franciska Giffey és stábja a beszélgetés nagyjából harmincadik percében gyanút fogott, és megszakította a hívást. Az ál-Klicsko ekkor éppen arra kérte a berlini városvezetőt, hogy segítsen egy kijevi melegfelvonulás megszervezésében.

Az orosz humoristák azt nem akarták elárulni, milyen technológiával dolgoztak, de azt elmondhatják, hogy könnyű dolguk volt. Az RBB szakértői szerint nem deepFake technológiát használták, hanem egy jóval egyszerűbb megoldást.

A berlini polgármesterrel folytatott álbeszélgetésről készített képernyőfelvételek alapján elképzelhető, hogy egyszerűen csak manipuláltak egy Zoom-interjút, amit Vitalij Klicsko egy ukrán újságírónak adott.

A Wowan-Lexus duó több hasonló megtévesztő akciót hajtott végre korábban. Az RBB-nek hangsúlyozták, hogy munkásságuknak nincs politikai vonatkozása, és nem orosz titkosszolgálati megbízásból dolgoznak. Ugyanakkor tevékenységük feltűnően gyakran irányul a Kreml kritikusai ellen, és nemrégiben egy moszkvai díjátadó ünnepségen az orosz külügyminisztérium szóvivőjétől kaptak elismerést.

A német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) korábbi vezetője, Gerhard Schindler az ügyről az RBB-nek azt mondta, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben gigantikus információs háború is zajlik, amelynek célja az ellenség hiteltelenítése, és eszközei közé tartozik az álhír, a dezinformáció és a manipuláció.

Ugyanakkor a legélesebb fegyver ebben az információs háborúban a humor, a viccelődés és gúnyolódás az ellenfél nevetségessé tételének és delegitimálásának szándékával - mondta Gerhard Schindler, hozzátéve: nagyon emlékeztet a titkosszolgálati műveletekre az a módszeres eljárás, amivel a humoristák feltérképezték, megközelítették, behálózták, majd a videóhívással megtévesztették áldozataikat.

A NATO stratégiai kommunikációra szakosodott rigai kutatóintézetének (NATO CoE STRATCOM) igazgatója, Janis Sarts az RBB-nek elmondta: a Rutube-hoz fűződő kapcsolat elismerése alapján egyértelmű, hogy a két humorista állami pénzt kap, és ez logikus is, hiszen a Kremlnek fontos érdeke fűződik a Wowan-Lexus duó tevékenységéhez. Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere így igyekszik ellenőrzés alatt tartani a humort. (RBB24/MTI)