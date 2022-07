Csodás termelési miniriportból tudtuk meg, hogy új magyar desszert született, és egyben cukrásztörténeti pillanat tanúi is lehettünk

A diplomáciai érintkezésben kiemelt helyet foglal el a gasztronómia, hiszen a díszétkezés utolsó elemét alkotó tányérdesszert a diplomáciai események sikerére is komoly hatással lehet. Hogy mi köze ehhez Széchényi Istvánnak – vö.: a legnagyobb magyar –, az 1 perc 49 másodpercen belül kiderül lentebb. Mint ahogy az is, hogy a verseny különdíját a vitéz Szurmay Sándor budapesti helyőrségdandár kiemelt vendéglátást biztosító alosztály cukrászcsapata nyerte. Hogy pontosan mi is a győztes alkotás, az viszont nem nagyon derül ki, de annyi baj legyen.