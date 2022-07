Ez felnégyelés, a ma ismert katázásnak vége

„Ez felnégyelés, és aztán mondják az élettelen torzóra, hogy tessék, itt az új kata” – értékelte a 444 megkeresésére az új kata-törvényjavaslatot Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke.

Hétfő kora délután jelentette be a kormány, hogy benyújtották az új katára vonatkozó törvényjavaslatot, melyben a legradikálisabb változás az lenne, hogy a jövőben a katásoknak csak magánszemélyektől lehetne bevétele. Kivételt egyedül a taxisok kapnának a szigorítás alól.

A MKOE elnöke szerint a kormány reményei szerint szeptember elejétől hatályossá váló változással a ma ismert katázásnak vége van.

És az új szabályok nemcsak az ügyvédeket vagy az állatorvosokat szorítanák ki az egyszerűsített adónem alól, de a mellékállású katázás felszámolásával kiszorítanák onnan a rokkantakat és a nevelőszülőket is.

Az egyesület korábban több alkalommal is azt javasolta, hogy az 50 ezer forintos adóértéket emeljék magasabbra, így nagyobb lehetett volna az ellátási alap is. Ehhez képest maradt az 50 ezer forint, viszont az eddigi extra lehetőség is megszűnik, hogy a katások magasabb, 75 ezer forintot fizessenek be, cserébe a magasabb ellátási alapért.

A változások értelmében csak egyéni vállalkozók lehetnek katások, a bt-k alá terelt katázás megszűnik, és a jövőben nem lehet majd cégeknek számlázni: Ruszin Zsolt szerint ugyanakkor a piacon ugyanúgy a katás vállalkozók fogják majd tudni a legjobb árat kínálni, legyen szó a színházak által eddig igénybe vett fodrászokról vagy kozmetikusokról, vagy egy cég által igénybe vett költöztetőről vagy kőművesről.

Azt nem tudni, hogy a változások a 450 ezer katás közül hány embert érintenek, mint Ruszin elmondta, hiába kérte ki közérdekű adatigénylés formájában sávosan az adatokat a NAV-tól, azt a választ kapta, hogy nem áll ilyen adat a rendelkezésükre, holott 2019-ben ez még elérhető információ volt.