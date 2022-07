Az ötletgazda Parragh szerint "kissé erős lett" a kata módosítása

"A most kiesőket nem éri jelentős hátrány, de alapvetően beterelődnek egy másik adónembe, aminek az ellenőrzése jóval egyszerűbb lesz állami oldalról" - magyarázta a Világgazdaságnak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kisadózók tételes adója, a kata módosítására kivételes sürgősségi eljárással beterjeszetett javaslatról. Parragh volt az, aki az új kormány megalakulása után a kata szabályainak módosítását követelte. Bár akkor jólius-augusztusi módosításról beszélt, most azt mondta, hogy az átalakítás, illetve annak szeptemberi bevezetése "kissé erőteljes lett".

Parragh amúgy azzal indokolta a felvetését, hogy a kata "fenntarthatatlanná" vált, szerinte azt a vállalkozások trükközésre használták, mert így "kedvezményesen kerülhették ki" a közteherviselést. A kata szabályaival valóban vissza is lehetett élni, munkáltatók sora kényszerített "vállalkozásba" olyanokat, akik ténylegesen munkaviszonyban dolgoztak. Ennek kiszűrésére amúgy volt mód, a kata szabályainak korábbi módosításával például három millió forintban maximálták az egyetlen kifizetőtől egy évben a kata szabályai alapján beszedhető bevételt.

A müdosítással ugyanakkor a taxisok kivételével a jövőben a katás vállalkozások csak magánszemélyektől szedhetnének be pénzt. Ami életszerűtlen, számos jogszerűen katázó vállalkozónak lehetnek üzleti kapcsolatai nem valós személyekkel, más vállalkozások alvállalkozójaként, vagy akár csak intézményeknek szölgáltató vállalkozásként.

Parragh amúgy, aki kamarai elnökként elvben érdekvédőként kéne eljárjon, a világgazdaságnak arról beszélt, hogy a "magyar találékony", lesznek ötletek és tippek az új szabályok kijátszására is. De arról is beszélt, hogy az MKIK az új szabályok januári bevezetése mellett érvelt, mert "szerintünk az év közbeni átállás mindig többet visz, mint amennyit hoz". Ugyanakkor szerinte ősz elejére a szükséges adminisztráció "minden további nélkül elvégezhető, a könyvelők egy perc alatt eleget tudnak tenni különösebb költségvonzat nélkül". A kata egyik előnye amúgy az volt, hogy nem feltétlenül volt szüksége könyvelőre a kisadózó vállalkozónak, akinek ezidáig csak havonta egy fix összeget kellett befizetnie adóként. (Via Világgazdaság)