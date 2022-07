Jött egy fideszes módosító a kata-törvényhez: ki kellett javítani a helyesírási hibákat

Módosító javaslattal korrigált a Törvényalkotási Bizottság hétfő este a kata-törvényen: annyira gyorsan terjesztették be tegnap a törvényjavaslatot, hogy egy sor helyesírási hiba maradt benne, vette észre a Portfolio.

Hende Csaba, a Törvényalkotási Bizottság elnökének javaslata 9 módosítást tartalmaz, így néz ki az indoklásuk:

A Fidesz tehát ezeket javítaná a százezrek életét egy nap alatt felfordító törvényjavaslaton:

„közteher-fizetési” szó helyett „közteherfizetési”

„ide tartozik” helyett „idetartozik”

egy fölösleges szóköz kivétele az „a kisadózók” szókapcsolatban

egy hiányzó szóköz beillesztése az „adó- és vámhatóság” szókapcsolatba

„bekezdése” helyett „bekezdés”

„bevélt” helyett „bevételt”

„különadó fizetési” helyett „különadó-fizetési”

„megszűnés” helyett „az adóalanyiság megszűnését”

„teljes körűen” helyett „teljeskörűen”

„az a kisadózó” helyett „kisadózó”.

A katás adózást módosító, lényegében megsemmisítő törvényjavaslatot hétfőn nyújtotta be a kormány, a parlament pedig már ma, kedden kivételes eljárásban tárgyalja. Délután már el is fogadhatják, a tervezet szerint pedig az új szabályok szeptember 1-ével már életbe is lépnének. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján még azt állította, hogy nincs kész a tervezet.

A módosítás ellen több száz fős tömeg tüntet Budapesten, ők a Kossuth térről indulva a Margit hídhoz mentek, és elfoglalták azt. A demonstrációról folyamatosan frissülő cikkben és élő közvetítésben is tudósítunk.