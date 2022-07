Elfoglalták az Erzsébet hidat a tüntetők

MZP a hídon Fotó: Németh Dániel

Hangulatváltozás jön Márki-Zay Péter szerint. A volt miniszterelnökjelölt is megjelent az Erzsébet hídon, ahol beszélt helyszíni tudósítóinkkal is. Szerinte minden megvalósul, amit ő mondott a kampányban, és minden hazugság volt, amivel a Fidesz kampányolt. "Ezek után azt hiszem, kimondható, hogy mindenki, aki a Dideszre szavazott, az idióta" - közölte. Majd kétségeiről beszélt, hogy az ellenzék képes lesz-e becsatornázni ezt a feszültséget. Közölte azt is, hogy a DK és a Jobbik semmilyen formában nem vett részt a kampányban, és a legalapvetőbb kampányüzeneteket se voltak hajlandók megosztani a Facebookján. Tudósítóink visszakérdezésére, hogy ezek szerint ők voltak a kampány árulói, egy igennek tűnő néma bólintással felelt.

Fotó: Németh Dániel / 444

Az interjú után Márki-Zay is fellépett a színpadra, ahol saját szombati demonstrációját promózta. Ebből adódott némi feszültség, mert a Kutyapárt és Márki-Zay között volt konfliktus a választási kampányban, amikor Márki-Zay azt mondta, hogy a Kutyapárt szavazói a Fidesz győzelmét segítik.