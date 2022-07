A családbarát kormány az otthon lévő kisgyerekes anyukáknak is odavág a katatörvénnyel

A családbarát Fidesz-kormány nem csak a mérnökökkel, takarítókkal, ételfutárokkal, oktatókkal, informatikusokkal, kisiparosokkal, előadóművészekkel és még sok más különböző foglalkozású emberrel szúr ki a katatörvénnyel, hanem az anyákkal is.

A 444 felhívására több olyan levél isérkezett, amelyekben otthon, GYES-en lévő anyák panaszkodnak, hogy az egy nap alatt átnyomott katatörvény miatt elvesztik azt a minimális bevételi forrásukat, amit egy kis katázós bedolgozással meg tudtak gyerek mellett szerezni. A GYES és GYED összege általában nem olyan magas, ezért sokan döntenek úgy, hogy amíg a gyerek alszik, addig vállalnak egy kis online munkát katázósként. A törvény szerint azonban most már csak magánszemélyektől kaphatnak ezek a vállalkozók megbízást, ezért az otthon lévő anyukák elesnek a bevételi forrástól.

Jól jött a családi kasszába a havi 100-150 ezer

„Szövegíró vagyok, 22 éve dolgozom a szakmában. Húsz év mulitizás után gyereket vállaltam, ezzel egyértelművé vált, hogy nincs visszaút a napi 14-16 órás világba. A kényszer miatt a 3 napos kisbaba mellett elkezdtem freelancerkedni és mint katás bt. számlázni. Mára egész biztos ügyfélköröm és bevételem lett. Két napja kurvaanyázok és nem alszom, próbálom kitalálni, hogyan tovább” – írta nekünk Éva, aki néhány katázós barátjával próbálja kitalálni, összeálljanak-e egy kft.-be, vagy feketézzenek, esetleg külföldre költözzenek.

Krisztina négy kiskorú gyerek mellett egy kis kézműves manufaktúrát csinál lassan 11 éve. Katás vállakozóként a gyerekei mellett mosható pelenkákat és a babával együtt növő ruhákat varr. Főként édesanyák a vásárlói, de van webshopja is, és néhány viszonteladója, akiknek havi szinten szokott számlát kiállítani.

„Az elmúlt 2 évben a covidválság miatt már eléggé megcsappant a forgalmunk, mondhatnám, vegetálunk, de az a 100-150 ezer forint nagyon jól jött a családi kasszába, mivel még GYED-en vagyok a legkisebbel. Fogalmam sincs, mi jön ősztől, mert ha az 50 ezres katára állok át, azt is ki kell termelni, de mi lesz a viszonteladóimmal? Tőlük valamennyire kiszámítható volt a bevétel. Egy álom dőlt össze, imádom, amit csinálok, azt gondolom, hivatalosan, törvényesen, becsületesen csinálom, mindig időben befizetem az adót. Ha visszaadom a vállalkozást, mert az átalányadózás magas lenne, akkor a webshopom is bezárhatom. Közösségi oldalakon is szoktam értékesíteni, de rizikós ezt feketén csinálni” – panaszkodik Krisztina.

„Nagyon sok édesanya vállalkozik hasonlóan, mint én, mindenki álma, jövőbeli terve és a megélhetés fog veszélybe kerülni” – mondja.

„Jelenleg a másfél éves kisfiam alvásidejében social media oldalakat kezelek, főleg kisvállalkozóknak és egyéni vállalkozóknak, de amit ezzel keresek, az aprópénz ahhoz képest, amit a férjem tesz bele a közösbe. Ő informatikus, rendszergazda, a főállása mellett még 5 cégnek dolgozik katás vállalkozóként, a fogorvosi rendelőtől az egyetemig elég széles skálán mozognak az ügyfelei” – írta nekünk egy másik anyuka, Viktória.

Viktória is kft. alapításban gondolkodik, de az azt jelentené, hogy az ezzel járó pluszköltségek miatt árat kellene emelnie, de így már nem biztos benne, hogy megmaradnak az ügyfelei.

„El tudtok képzelni olyan webdesignert, grafikust, aki magánembernek állít ki számlát? Eddig ilyen ügyfelem nem volt. Két problémákkal küszködő 7 éves gyereket nevelek a férjemmel, multi mellett nem tudtam velük eleget foglalkozni 4 órában sem. Emiatt döntöttem úgy néhány éve, hogy váltok” – írta Krisztina.