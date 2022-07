Miért dohányzik valaki? És miért szokik le?

Online kutatást indított az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszéke, a dohányzás mögött rejlő motivációkat és okokat keresve. Itt lehet kitölteni, alább pedig minden információ, amit tudni érdemes róla:

„Bár sokkal többet foglalkozunk a drogokkal kapcsolatos kérdésekkel, a dohányzás napjainkban is sokkal több embert érint. Az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének új kutatása is ezzel a témával foglalkozik, azaz a dohányzással kapcsolatos pszichológiai tényezőket szeretnék a kutatók jobban megérteni. A kutatók arra kíváncsiak, hogy hogyan befolyásolják a dohányzással kapcsolatos viselkedést a leszokáshoz társított pozitív és negatív következmények. Tudjuk, hogy a dohányzók több mint, 90% tisztában van az egészségügyi kockázatokkal, körülbelül 70% le szeretné tenni a cigarettát, 50% meg is próbálja évente, amiből csupán 10-ből 1 sikeres. Az eredmények remélhetőleg hozzájárulnak ennek a paradox helyzetnek a megértéséhez, és segíteni tudják majd a leszokást.



Az online kérdőíves vizsgálatra dohányzó kitöltők jelentkezését várják, legyen az rendszeres, vagy alkalmi. A kérdőív kitöltése körülbelül 10-15 percet vesz igénybe és 15 darab, egyenként 10.000 forintos Media Markt utalványt sorsolnak ki a résztvevők között.”