Tóth Gabi nekiállt spórolni és figyelni arra, hogy mire költ

A NER egyik kedvenc énekesnőjének még mindig működik állandó rovata/blogja a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság alá tartozó Családbarát Magyarország Központ által működtetett, erősen kormányközeli család.hu-n. A Tóth Gabi kendőzetlenül címen futó blogon az énekesnő most épp arról értekezett hosszasan, hogy nem talál gyereke mellé bébiszittert, miután nem 9-17-ig dolgozik, vagyis nem mindig tudja előre megmondani, hogy épp mikor van fellépése vagy mikor kell stúdióba vonulnia.

Azt írta, hosszú hetek óta nem talál senkit, részben azért, „mert sokan azt gondolják, hogy a magyar előadók is az amerikai sztárok színvonalán élnek”.

„Hát nagyon nem. A többiek nevében nem tudok beszélni, nekünk nem is célunk. Engem tényleg nem a luxus tesz boldoggá. Imádom a hétvégi piacozásokat, a falusi csendes életet. Nem hordok luxuscipőket és megfizethetetlen táskákat sem használok. Hétköznapi életet élünk, csak más időbeosztásban. Szóval a lényeg, hogy nem tudok kifizetni vagyonokat pár óra segítségért. Volt olyan hölgy, aki 600 000 Ft-ot kért (volna)” – írja Tóth Gabi, aki aztán kifejtette, hogy az elmúlt két év „megtanította arra”, hogy soha ne bízza el magát, és most is spórol. De nem a rezsicsökkentés-csökkentés bejelentése miatt.