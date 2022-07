Orosz katonák Ukrajnában június 27-én. Fotó: Alekszej Majsev/Sputnik via AFP

Egy Kijev mellett élő ukrán férfi a Find My AirPods segítségével az oroszországi Uljanovszkig tudta nyomon követni az ellopott fülhallgatóját. Az orosz katonák, akik feldúlták az otthonát (és az egész várost), kikapták az elemeket a gyerekjátékokból is, de még a férfi feleségének a Womanizer vibrátorát is elvitték. (Zona)