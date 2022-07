A Lufthansa szinte az összes németországi járatot törli a szerdai sztrájk miatt

Szinte minden Münchenből és Frankfurtból induló járatát törli a Lufthansa a földi személyzet szerdára tervezett sztrájkja miatt, jelentette be a német légitársaság kedden. A két repülőtér a legjelentősebb nemzetközi légi forgalmi átszállási csomópontok közé tartozik. A légitársaság azt is közölte, hogy kedden és a hét további részében is törölnek járatokat, mivel az egynapos sztrájk tovagyűrűző hatásai érezhetőek.

Összesen több mint ezer járatot törölnek, ami becslések szerint 134 ezer utast érint.

Fotó: Monika Skolimowska/dpa Picture-Alliance/AFP

A ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) szakszervezet a Németországban foglalkoztatott kb. 20 ezer alkalmazottat érintő, folyamatban lévő kollektív tárgyalásokkal összefüggésben hirdetett meg egynapos figyelmeztető sztrájkot július 27-re. A földi személyzethez tartoznak a műszaki kiszolgálók és a logisztikusok, akik nélkül a repülőgépek nem tudnak felszállni.

A figyelmeztető sztrájk a tervek szerint szerdán hajnali 3:45-kor kezdődik és csütörtök reggel 6 óráig tart. (Deutsche Welle)